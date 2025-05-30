США вновь открыли резиденцию посла в Дамаске

РЕКЛАМА

В четверг перед зданием давно закрытой резиденции посла США в Дамаске был поднят американский флаг, что свидетельствует о нарастающих связях между Вашингтоном и новым сирийским правительством.

Посол США в Турции Том Баррак, который также был назначен специальным посланником в Сирии, приехал на открытие резиденции в столицу Дамаск.

Во время своего визита Баррак встретился с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа и присутствовал на подписании соглашения о создании консорциума катарских, турецких и американских компаний для разработки энергетического проекта мощностью 5000 мегаватт, который должен оживить большую часть разрушенной войной электросети Сирии.

И.о. президента Сирии Ахмад аш-Шараа (слева) пожимает руку послу США в Турции и спецпосланнику в Сирии Тому Барраку в Дамаске, Сирия, 29 мая 2025 года AP/AP

Консорциум, возглавляемый катарской компанией UCC Concession Investments, а также Power International USA и турецкими компаниями Kalyon GES Enerji Yatirimlari и Cengiz Enerji, разработает четыре газовые турбины комбинированного цикла общей генерирующей мощностью около 4 000 мегаватт и солнечную электростанцию мощностью 1 000 мегаватт.

"Ожидается, что после завершения строительства эти проекты обеспечат более 50% потребностей страны в электроэнергии", - говорится в заявлении UCC.

Вашингтон официально не возобновил работу своего посольства в Дамаске, которое было закрыто в 2012 году после того, как протесты против правительства свергнутого президента Башара Асада были жестоко подавлены, что привело к гражданской войне в стране.

Но несмотря на то, что двери посольства по-прежнему закрыты, визит Баррака и поднятие флага США стали важным сигналом потепления отношений между Дамаском и Вашингтоном.

Резиденция посла США в Дамаске, Сирия, 29 мая 2025 г. Omar Sanadiki/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Поначалу Вашингтон настороженно относился к новым лидерам Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа, бывшим лидером исламистской повстанческой группировки, которую США до сих пор включают в список террористических организаций. Однако в последние недели администрация Трампа, поддерживаемая региональными союзниками Саудовской Аравией и Турцией, демонстрирует все большую открытость в отношении нового сирийского правительства.

В начале этого месяца Трамп провел неожиданную встречу с аль-Шараа в Эр-Рияде, отправившись в свое первое турне по Ближнему Востоку за четыре месяца второго срока. После этой поездки США начали отменять санкции против Сирии, введенные при династии Асадов.

Выступая на церемонии подписания энергетических сделок, Баррак высоко оценил "смелое решение" снять санкции и сказал, что этот шаг не требует "никаких условий, никаких требований".

Посол США в Турции и специальный посланник в Сирии Том Баррак (в центре) прибыл на открытие давно закрытой резиденции посла США в Дамаске, Сирия, 29 мая 2025 г. Omar Sanadiki/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Есть только "одно простое ожидание, и это ожидание позади меня - выравнивание этих удивительных стран", - сказал он, имея в виду флаги США, Катара, Турции и Сирии позади него.

В четверг Государственный департамент США опубликовал в сети X заявление от имени Трампа, в котором сообщается о назначении Баррака посланником в Сирии.

"Том понимает, что в сотрудничестве с Сирией есть огромный потенциал для того, чтобы остановить радикализм, улучшить отношения и обеспечить мир на Ближнем Востоке. Вместе мы сделаем Америку и весь мир снова безопасными!" - говорится в заявлении.

В ответ Баррак похвалил Трампа там же в сети X за его "смелое видение, позволяющее исторически богатому региону, долгое время угнетаемому, вернуть себе свою судьбу через самоопределение".