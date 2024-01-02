Президент Гарварда уходит в отставку

Глава Гарвардского университета уволилась на фоне обвинений в плагиате и скандала, связанного со вспышками антисемитизма в студенческом сообществе.

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Клодин Гэй - первая темнокожая женщина на посту ректора этого престижного американского ВУЗа - все последние месяцы находилась под шквалом критики.

В декабре она и её коллеги из Пенсильванского университета и Массачусетского технического института выступили на слушаниях в Конгрессе США, на которых обсуждались участившиеся среди студентов призывы к геноциду евреев.

Ни один из президентов не дал внятного ответа на вопросы, по сути, уклонившись от осуждения проявлений антисемитизма. Сенаторы потребовали руководство учебных заведений покинуть свои посты. Что позже и сделала глава Пенсильванского университета Элизабет Мэгилл.

Клодин Гэй позже извинилась за двусмысленные высказывания в Конгрессе.

Но недавно её обвинили в плагиате при написании докторской диссертации от 1997 года. Руководящий совет Гарварда первоначально поддержал её, заявив, что в ходе проверки было выявлено лишь “несколько случаев некорректного цитирования”.

Несколько дней спустя там сообщили об обнаружении ещё двух примеров “дублирущего контента без соответствующих ссылок". Отмечалось, что Гэй попросили внести исправления и обновить свою научную работу.

Руководство университета заявило во вторник, что отставка была принята “с большой печалью”, поблагодарив теперь уже бывшего ректора за “глубокую и непоколебимую приверженность Гарварду и стремление к академическому совершенству”.

Исполняющим обязанности президента назначен Алан М. Гарбер, проректор и главный научный сотрудник Гарвардского университета.