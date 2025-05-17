Израиль приступил к новому масштабному наступлению в Газе

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Израильские военные объявили о новой фазе наступления на сектор Газа в условиях интенсивных авиаударов, в результате которых за минувшие сутки погибли более 100 палестинцев, сообщили представители местных медицинских служб.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил, что "проводит масштабные удары и мобилизует войска для достижения оперативного контроля в районах Газы" в рамках операции, получившей название "Колесницы Гедеона".

Это заявление было сделано после волны усиленных ударов, которые привели к гибели нескольких сотен человек за последнюю неделю, в том числе 108 человек в пятницу.

Израильское предложение подробно описывает возможный план управления Газой

Отдельно в документах от декабря 2023 года, эксклюзивно изученных Euronews, говорится о том, что одно из предложений израильского правительства включает в себя создание нового образования в Газе "на следующий день после" поражения ХАМАС.

Автором предложения, представленного в виде 32-страничного научного документа, является группа из более чем 35 000 резервистов израильских сил безопасности под названием Israel Defence and Security Forum.

В плане не уточняется, намерен ли Израиль аннексировать сектор Газа, но он прямо исключает суверенитет Палестины и присутствие Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в качестве источника гуманитарной помощи, в то время как ЦАХАЛ получает больше прав на общее управление его делами.

Арабские лидеры собираются в Багдаде

После заявления ЦАХАЛ генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу призвал к постоянному и немедленному прекращению огня в Газе. Присутствуя на ежегодном саммите Лиги арабских государств в Багдаде, он сказал: "Нам необходимо постоянное прекращение огня", добавив, что он "встревожен сообщениями о планах Израиля расширить наземные операции и многое другое".

Война в Газе — главная тема саммита в иракской столице. На экстренном саммите в марте лидеры ЛАГ одобрили предложенный план восстановления Газы, который не приведет к переселению 2 миллионов жителей анклава.

Саммит проходит через день после того, как президент США Дональд Трамп завершил свое турне по региону, которое не привело к прекращению огня в Газе, как на то надеялись многие, но попало в заголовки газет после встречи Трампа с новым президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

В завершение своей поездки американский президент признал, что "многие люди голодают" в Газе, и заявил, что США "собираются позаботиться об этом".

Ранее на этой неделе международные эксперты по продовольственной безопасности сообщили, что 20% населения Газы сталкиваются с голодом и подвергаются критическому риску голода, если Израиль не снимет блокаду с жизненно важной помощи.

Во вторник глава гуманитарной службы ООН Том Флетчер обратился к членам Совета Безопасности ООН с вопросом: "Будете ли вы действовать сейчас, решительно, чтобы предотвратить геноцид и обеспечить соблюдение международного гуманитарного права?"

В пятницу посол Израиля в ООН Данни Данон в своем письме обвинил Флетчера в том, что он произносит "политическую проповедь" и выдвигает "обвинение в геноциде без доказательств, мандата или сдержанности".