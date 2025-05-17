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Израиль приступил к новому масштабному наступлению в Газе

Дым поднимается после авиаудара израильской армии на севере сектора Газа, вид с юга Израиля, пятница, 16 мая 2025 года
Дым поднимается после авиаудара израильской армии на севере сектора Газа, вид с юга Израиля, пятница, 16 мая 2025 года Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Orestes Georgiou Daniel и AP
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Израиль начал новое крупное наступление в секторе Газа после волны авиаударов, в результате которых, по данным местных органов здравоохранения, погибли более 100 человек.

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Израильские военные объявили о новой фазе наступления на сектор Газа в условиях интенсивных авиаударов, в результате которых за минувшие сутки погибли более 100 палестинцев, сообщили представители местных медицинских служб.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил, что "проводит масштабные удары и мобилизует войска для достижения оперативного контроля в районах Газы" в рамках операции, получившей название "Колесницы Гедеона".

Это заявление было сделано после волны усиленных ударов, которые привели к гибели нескольких сотен человек за последнюю неделю, в том числе 108 человек в пятницу.

Израильское предложение подробно описывает возможный план управления Газой

Отдельно в документах от декабря 2023 года, эксклюзивно изученных Euronews, говорится о том, что одно из предложений израильского правительства включает в себя создание нового образования в Газе "на следующий день после" поражения ХАМАС.

Автором предложения, представленного в виде 32-страничного научного документа, является группа из более чем 35 000 резервистов израильских сил безопасности под названием Israel Defence and Security Forum.

В плане не уточняется, намерен ли Израиль аннексировать сектор Газа, но он прямо исключает суверенитет Палестины и присутствие Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в качестве источника гуманитарной помощи, в то время как ЦАХАЛ получает больше прав на общее управление его делами.

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Арабские лидеры собираются в Багдаде

После заявления ЦАХАЛ генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу призвал к постоянному и немедленному прекращению огня в Газе. Присутствуя на ежегодном саммите Лиги арабских государств в Багдаде, он сказал: "Нам необходимо постоянное прекращение огня", добавив, что он "встревожен сообщениями о планах Израиля расширить наземные операции и многое другое".

Война в Газе — главная тема саммита в иракской столице. На экстренном саммите в марте лидеры ЛАГ одобрили предложенный план восстановления Газы, который не приведет к переселению 2 миллионов жителей анклава.

Саммит проходит через день после того, как президент США Дональд Трамп завершил свое турне по региону, которое не привело к прекращению огня в Газе, как на то надеялись многие, но попало в заголовки газет после встречи Трампа с новым президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

В завершение своей поездки американский президент признал, что "многие люди голодают" в Газе, и заявил, что США "собираются позаботиться об этом".

Ранее на этой неделе международные эксперты по продовольственной безопасности сообщили, что 20% населения Газы сталкиваются с голодом и подвергаются критическому риску голода, если Израиль не снимет блокаду с жизненно важной помощи.

Во вторник глава гуманитарной службы ООН Том Флетчер обратился к членам Совета Безопасности ООН с вопросом: "Будете ли вы действовать сейчас, решительно, чтобы предотвратить геноцид и обеспечить соблюдение международного гуманитарного права?"

В пятницу посол Израиля в ООН Данни Данон в своем письме обвинил Флетчера в том, что он произносит "политическую проповедь" и выдвигает "обвинение в геноциде без доказательств, мандата или сдержанности".

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