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Сектор Газа сообщает о новых жертвах, Израиль не комментирует

Сектор Газа.
Сектор Газа. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Армия обороны Израиля усилила давление на ХАМАС, добиваясь возвращения заложников.

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Информационное агентство сектора Газа сообщает, что в минувшие стуки от израильских ударов по разным районам анклава погибли в общей сложности 70 человек.

Израильские власти не комментируют эту информации. Они уточнили, что во вторник озвучили предупреждение о необходимости эвакуации для палестинских жителей. Ранее Армия обороны Израиля заявляла, что в случае провала переговоров о возвращении заложников из сектора Газа в ближайшее время усилит военное давление на группировку ХАМАС. Она признана террористической многими странами мира.

В ХАМАС считают, что проявили "высокую гибкость", отпустив 12 мая израильского заложника с гражданством США. Ранее группировка опубликовала новое видео с пленниками, захваченными 7 октября 2023 года. Оно заканчивается сообщением о том, что лишь соглашение о прекращении огня позволит сохранить жизни людям. По оценкам Израиля, в руках хамасовцев - 58 человек, из них около 20 живых.

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