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В Барселоне наехали на футбольных фанатов

Изображение района, где произошло множественное наезд
Изображение района, где произошло множественное наезд Авторское право Mossos d' Esquadra
Авторское право Mossos d' Esquadra
By Euronews en español
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В Барселоне совершен наезд на футбольных болельщиков. Судя по всему, женщина-водитель сделала это непреднамеренно.

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Свыше десяти человек получили травмы в Барселоне, где автомобиль протаранил толпу фанатов перед матчем между футбольными клубами "Эспаньол" и "Барселона". Власти города сообщили, что инцидент произошел вечером в четверг. В соцсетях появилось видео с места событий, зафиксировавшее момент, когда белый "Пежо"на большой скорости едет на людей.

Идет расследование. Полиция не исключает, что наезд был случайным. Испанские СМИ выяснили, что за рулем машины находилась женщина средних лет.

Судя по всему, она не справилась с управлением и случайно задела девушку,после чего машину стали преследовать болельщики. Следствие считает, что из-за стресса женщина случайно прибавила скорость; она арестована.

Всем пострадавшим оказана помощь, медики сообщают, что серьезных травм в результате наезда нет.

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