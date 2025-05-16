В Барселоне наехали на футбольных фанатов

By Euronews en español

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Свыше десяти человек получили травмы в Барселоне, где автомобиль протаранил толпу фанатов перед матчем между футбольными клубами "Эспаньол" и "Барселона". Власти города сообщили, что инцидент произошел вечером в четверг. В соцсетях появилось видео с места событий, зафиксировавшее момент, когда белый "Пежо"на большой скорости едет на людей.

Идет расследование. Полиция не исключает, что наезд был случайным. Испанские СМИ выяснили, что за рулем машины находилась женщина средних лет.

Судя по всему, она не справилась с управлением и случайно задела девушку,после чего машину стали преследовать болельщики. Следствие считает, что из-за стресса женщина случайно прибавила скорость; она арестована.

Всем пострадавшим оказана помощь, медики сообщают, что серьезных травм в результате наезда нет.