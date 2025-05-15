Российская делегация в четверг прибыла в Стамбул для участия в прямых переговорах с украинской стороной. Они, как сообщали российские СМИ, должны были начаться в 10.00 по местному времени в рабочем офисе президента Турции Долмабахче, но позднее были перенесены на вторую половину дня по инициативе принимающей стороны.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Президент России Владимир Путин не приедет в Стамбул, куда его приглашал украинский коллега Владимир Зеленский.

Поздно вечером в среду Кремль, наконец, объявил, кто будет представлять Москву на прямых переговорах между представителями Украины и России.

Российскую делегацию возглавил помощник Путина Владимир Мединский, который представлял Москву на первых неудавшихся переговорах в Стамбуле в марте 2022 года.

Кроме Мединского, в Стамбул отправились заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и глава российской военной разведки (ГРУ) Игорь Костюков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Турцию также не поедет.

В минувшие выходные Путин предложил России и Украине сесть за стол прямых переговоров. Президент Украины незамедлительно ответил, что сам отправится в Стамбул, чтобы встретиться с Путиным впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

В своем вечернем обращении в среду, опубликованном до того, как Кремль объявил состав делегации, Зеленский сказал, что ждет окончательного списка, прежде чем принять решение о дальнейших действиях.

Украинский лидер сообщил, что Киев провел несколько встреч относительно формата переговоров в Турции, добавив: "Я жду, кто приедет из России, и тогда я определю, какие шаги должна предпринять Украина".

В последние несколько дней Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность приезда в Стамбул для участия во встрече. Зеленский считает, что присутствие президента США может стать "самым сильным аргументом".

"Неделя может многое изменить - но может и не изменить. Сейчас все это решается", - сказал он перед тем, как Кремль объявил состав своей делегации.

Ранее Трамп заявил, что США могут ввести дополнительные, более жесткие санкции против Москвы, если она не достигнет соглашения с Киевом о прекращении войны.

Кто такой Владимир Мединский?

Помощник Путина Мединский - ярый сторонник полномасштабного вторжения РФ в Украину. В январе 2025 года он стал редактором нового учебника "Военная история России", в котором война против Украины рассматривается как продолжение борьбы СССР с нацистской Германией и описывается как "необходимая реакция на угрозы Запада".

В книге, предназначенной для школьников, утверждается, что Россия была "вынуждена" вторгнуться в Украину в феврале 2022 года из-за политики расширения НАТО и свержения в 2014 году пророссийского президента Виктора Януковича, которое в книге названо "переворотом, поддержанным Западом".

Владимир Путин и Владимир Мединский Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Автор говорит об Украине как об "агрессивном антироссийском плацдарме", подчеркивая "героизм на поле боя". В учебнике также проводятся исторические параллели между современной российской военной тактикой и тактикой советской армии во время Второй мировой войны.

В 2014 году, когда РФ впервые вторглась в Украину, Мединский, занимавший тогда пост министра культуры, выпустил документ, в котором заявил, что "Россия - не Европа", утверждая, что остальная часть континента морально неполноценна.

Мединский неоднократно пытался продемонстрировать превосходство России над другими странами. В 2013 году он заявил, что ее "стойкость" перед лицом всех катастроф XX века свидетельствует о том, что у русского народа "есть лишняя хромосома".