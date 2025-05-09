Премьер-министр Ирландии обвинил Израиль в "военных преступлениях"

Израиль использует предметы первой необходимости как оружие, уже почти два месяца не пропуская в сектор Газа продовольствие и гуманитарную помощь, заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин. В интервью программе The Europe Conversation он сказал, что это должно заставить Евросоюз еще раз задуматься о законах о правах человека — центральном элементе блока.

"С моей точки зрения, это военное преступление. Мне нелегко это говорить", — отметил премьер-министр Ирландии от партии "Фианна Файл".

Одновременно с этим он заявил, что выступает за мирное соглашение и освобождение заложников, подчеркнув, что "брать людей в заложники — это шокирующее поведение". В ноябре 2023 года Михол Мартин посетил кибуц, где во время атаки ХАМАС 7 октября пострадало около 10% населения.

"Я поехал туда, чтобы воочию увидеть последствия ужасной атаки ХАМАС на Израиль. Я осуждал его с самого начала, когда отправился туда, чтобы выразить сочувствие людям, подвергшимся нападению", — сказал он.

Тем не менее он также заявил, что война, которая стала ответом на нападение, "потеряла всякий моральный компас с точки зрения ее неприемлемого воздействия на гражданское население и на детей".

"В Ирландии сейчас царит печаль, ужас и чувство беспомощности от того, что мы видим на экранах телевизоров: маленькие дети на носилках и в больницах, очень тяжело раненные. Многие семьи уничтожены, дети осиротели. С точки зрения человечности это непостижимо".

Михол осудил то, что он назвал "удвоением усилий" Израиля в плане интенсификации войны на земле. "Я знаю, что Израиль скажет, что ХАМАС укрывается в больницах и так далее. Но детям нужен элементарный доступ к медицине", — сказал он.

"Ад на земле"

В четверг Михол Мартин встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, обсудив с ней самые разные вопросы — от торговли и поддержки Украины до Ближнего Востока. Во время этой встречи он поделился своей обеспокоенностью по поводу продолжающегося гуманитарного кризиса.

"Я думаю, председатель четко услышала мою точку зрения по этому вопросу. И я думаю, она понимает, откуда я исхожу и откуда исходят другие. Думаю, что в Европе будет много размышлений на эту тему", — сказал он.

Приветствуя недавний пакет финансовой поддержки Евросоюза для палестинцев в размере 1,6 млрд евро, Михол Мартин отметил, что в блоке нет консенсуса.

"Я признаю и понимаю различия в подходах стран-членов, а также исторические предпосылки, которые лежат в основе подхода стран-членов к Ближнему Востоку. Но количество смертей, разрушений и перемещений [в Газе] неприемлем. И это, как говорят многие, начиная с 2011 года, ад на земле", — подчеркнул премьер.

Он заявил, что ЕС быстро выражает свою обеспокоенность в отношении других стран мира, когда те нарушают территориальную целостность, добавив, что это является основополагающим принципом Евросоюза и ценностей, которые он отстаивает.

Ранее Израиль утверждал, что ограничивать ввоз гуманитарной помощи — это законно и что в Газе все еще есть достаточное количество доступной провизии.

В декабре прошлого года министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о закрытии израильского посольства в Дублине из-за того, что он назвал "крайней антиизраильской политикой ирландского правительства", которую он охарактеризовал как "антисемитизм".

В прошлом месяце партия "Фине Гэл" в коалиции с "Фианна Файл" Мартина подтвердила, что ее делегаты на съезде Европейской народной партии в Валенсии отказались подписаться под предложением, осуждающим нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и призывающим к освобождению оставшихся заложников.

Euronews обратился за комментарием в посольство Израиля в Брюсселе и представительство Израиля при ЕС и НАТО.