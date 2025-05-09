Индия и Пакистан вновь обстреляли друг друга в Кашмире

Индия и Пакистан обстреляли друг друга из артиллерии в ночь на пятницу, 9 мая, в районе спорной границы в Кашмире. По меньшей мере пять человек погибли.

Как сообщил представитель полиции Адиль Ахмад, в пакистанской части Кашмира погибли как минимум четверо, еще 12 получили ранения. По словам местных жителей, обстрел продолжался до раннего утра пятницы.

"Мы привыкли слышать перестрелки между Пакистаном и Индией на линии контроля, но прошлой ночью все было по-другому", — сказал житель приграничной деревни Чакоти Мохаммад Шакил, житель деревни Чакоти.

В свою очередь индийские военные утверждают, что пакистанские войска открыли огонь по их позициям из артиллерии, минометов и автоматического оружия. В полиции сообщили, что в регионе Ури была убита одна женщина. Еще двое гражданских лиц получили ранения. Таким образом на подконтрольной Индии территории число погибших мирных жителей увеличилось до 17 со среды.

22 апреля пакистанские террористы напали на туристов из Индии в Кашмире. 26 человек погибли. Индия обвинила Пакистан в поддержке нападавших, Исламабад это отрицает.

В итоге в среду Нью-Дели объявил о начале операции "Синдур" и нанес авиаудары, как утверждается, по позициям боевиков на пакистанской территории. В Исламабеде заявили, что удары были нанесены по гражданским населенным пунктам и что 31 мирный житель погиб. А также — что их силы сбили пять индийских истребителей.

В четверг обе страны обвинили друг друга в атаках с использованием беспилотников.

Индия заблокировала ряд аккаунтов в соцсети Х

В четверг, 8 мая, компания X сообщила, что правительство Индии распорядилось заблокировать более 8000 аккаунтов пользователей в Индии, в том числе аккаунты "международных новостных организаций и других известных пользователей".

Это распоряжение равносильно "цензуре существующего и будущего контента и противоречит фундаментальному праву на свободу слова", заявили в компании.

Нарастающий конфликт также привел к широкомасштабным беспорядкам на севере и западе Индии. В четверг вечером в Дхарамсале был внезапно остановлен матч по крикету, и более 10 тысяч зрителей были эвакуированы со стадиона из-за опасений беспорядков.

Несколько индийских штатов, в том числе Пенджаб, Раджастхан и контролируемая Индией часть Кашмира, распорядились закрыть школы и университеты по меньшей мере на два дня. Министерство гражданской авиации Индии также подтвердило временное закрытие 24 аэропортов по соображениям безопасности.

Мировые лидеры призвали к сдержанности, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что потенциальная война между Индией и Пакистаном — "не наше дело".

В интервью Fox News он сказал: "Всё, что мы можем сделать, — это попытаться побудить этих людей к некоторой деэскалации, но мы не собираемся ввязываться в войну, которая в принципе нас не касается и не имеет никакого отношения к способности Америки контролировать ее".