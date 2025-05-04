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Местные жители и сотрудники гуманитарных организаций сообщают об участившихся случаях разграбления складов с продуктами на севере Газы на фоне ухудшения ситуации в анклаве из-за блокады, введенной Израилем более двух месяцев назад.

Очевидцы, гуманитарные работники и сотрудники служб безопасности, работающие на гуманитарные организации, рассказали СМИ, что со среды люди силой, зачастую вооруженные, проникают на склады, в пекарни и магазины.

Блокада сохраняется с тех пор, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прекратил последнее перемирие с ХАМАС в марте. В результате густонаселенный анклав с населением более двух миллионов человек столкнулся с самым серьезным гуманитарным кризисом с начала конфликта почти 19 месяцев назад.

Израильские власти утверждают, что ограничения и военное давление призваны заставить ХАМАС освободить оставшихся 59 заложников, 24 из которых считаются живыми, и ликвидировать инфраструктуру группировки.

Верховный комиссар ООН по правам человека ранее заявлял, что лишение мирных жителей продовольствия в качестве военной тактики приравнивается к военному преступлению.

Агентства по оказанию помощи предупреждают, что гражданское население Газы сейчас находится на грани голода. Растут опасения, что эскалация отчаяния может привести к полному разрушению общественного порядка. Хотя мародерство периодически происходило во время войны, сотрудники гуманитарных организаций отмечают, что на этой неделе ситуация значительно усугубилась - инциденты стали более хаотичными и распространились дальше, на городские центры.

Закрытый центр распределения гуманитарной помощи БАПОР, агентства ООН, помогающего палестинским беженцам в Джабалии, сектор Газа, 29.04.2025. Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Мародеры ищут продукты питания и медикаменты

Последняя волна грабежей началась в среду вечером в городе Газа после сообщений о том, что на север из южного региона прибыли грузовики с гуманитарной помощью. По словам одного из сотрудников гуманитарной организации, вооруженные люди выбрали в качестве объекта нападения пекарню, поскольку ходили слухи, что в ней хранятся запасы продовольствия.

Когда выяснилось, что пекарня пуста, группа разграбила столовую, принадлежащую международному агентству помощи в лагере беженцев Аль-Шати, говорится в распространенном вечером обновленном сообщении службы безопасности.

Агентство ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР) сообщило, что его персонал был благополучно выведен в среду после того, как тысячи людей ворвались в его полевой офис в городе Газа и забрали медицинские препараты. Луиза Уотеридж, старший сотрудник БАПОР по чрезвычайным ситуациям, назвала мародерство "прямым результатом невыносимых и длительных лишений".

Мародерство продолжалось до вечера пятницы. По словам трех очевидцев, десятки вооруженных людей ворвались как минимум на два склада ООН, перебив полицейских и местных охранников. Склады уже были в значительной степени опустошены до того, как произошли взломы.

"Там были организованные банды", - говорит Ахмед Абу Авад, житель западной части города Газа, где произошли несколько инцидентов.

Другой местный житель, Яхья Юсеф, рассказал, что две ночи подряд наблюдал вооруженные столкновения между мародерами и силами безопасности на улицах западной части города Газа, рядом с помещениями ООН и гуманитарных организаций.

Ночные израильские атаки и новые жертвы

В результате израильских авиаударов, нанесенных ночью по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, погибли, по меньшей мере, 17 палестинцев, согласно данным местной больницы.

Один из ударов был нанесен по дому в лагере беженцев, в результате чего погибли 11 членов одной семьи, подтвердили в больнице Насер. Среди жертв были три женщины и трое детей, одному из которых исполнился год, а другому - месяц, сообщили в больнице.

Еще один авиаудар был нанесен по дому в районе Батн-эс-Самин в Хан-Юнисе. Кроме того, сообщается о гибели еще двух человек в результате отдельного удара по другому дому в городе, добавили в больнице.