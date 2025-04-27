Газа: Израиль продолжает обстрелы, запасы продовольствия сокращаются из-за блокады

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В больницы сектора Газа за последние 24 часа были доставлены останки 51 палестинца, погибшего в результате израильских ударов, сообщили в воскресенье представители органов здравоохранения анклава под руководством ХАМАС.

В последние недели многочисленные атаки были направлены на убежища и места, которые когда-то считались гуманитарными зонами, где в палатках живут тысячи перемещенных лиц.

С 18 марта, когда Израиль прекратил шестинедельное перемирие с ХАМАС, израильские военные ежедневно наносят удары, а наземные войска занимают все новые территории для расширения буферной зоны, контролируя около 50% территории.

В течение почти 60 дней Израиль также блокировал поставки в Газу всех продуктов питания, топлива, медикаментов и других товаров.

Поставки продовольствия сокращаются

В пятницу Всемирная продовольственная программа (ВПП) сообщила, что доставила последние запасы продовольствия в 47 кухонь, которым она оказывает поддержку. В течение нескольких дней в них, скорее всего, закончатся запасы еды.

Палестинцы в Газе изо всех сил пытаются прокормить свои семьи. Тарелка риса и несколько консервированных овощей - это зачастую единственное, чем можно накормить целую семью в день. Мясо, молоко, сыр и фрукты исчезли. Хлеб и яйца в дефиците. Немногочисленные овощи и другие продукты на рынке резко подорожали, что стало недоступным для большинства.

Правозащитные группы называют блокаду "голодной тактикой", ставящей под угрозу все население, и потенциальным военным преступлением.

ВПП заявила, что более 116 000 метрических тонн продовольственной помощи - достаточно, чтобы прокормить миллион человек в течение четырех месяцев - готовы и ждут доставки в Газу.

Израильские демонстранты требуют прекращения огня и заключения сделки по заложникам

Тысячи израильтян вышли в субботу на улицы Тель-Авива, требуя прекращения огня и возвращения всех заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, в рамках еженедельных антиправительственных протестов.

Израильские власти заявляют, что возобновление наступления и ужесточение блокады направлены на то, чтобы заставить ХАМАС освободить заложников, похищенных во время нападения 7 октября 2023 года, которое спровоцировало войну. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войну до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен или разоружен, а все заложники не будут возвращены.

ХАМАС заявил, что отпустит оставшихся 59 заложников (24 из которых, как считается, живы) только в обмен на палестинских заключенных, длительное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы, как того требовало ныне не действующее перемирие, достигнутое в январе.

В субботу группировка объявила, что направила в Каир делегацию высокого уровня, чтобы попытаться возобновить перемирие, нарушенное в прошлом месяце израильскими бомбардировками. Она добавила, что ее делегация обсудит с египетскими официальными лицами видение группировки прекращения войны, которое также включает в себя восстановление.