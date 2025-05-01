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Сектор Газа сообщает о десятках жертвах обстрела

Мохаммед Абед (в центре) оплакивает свою сестру Массу Абед, 4 года, погибшую в результате авиаудара израильской армии по сектору Газа, Дейр аль-Балах, Газа, воскресенье, 27 апреля 2025 г.
Мохаммед Абед (в центре) оплакивает свою сестру Массу Абед, 4 года, погибшую в результате авиаудара израильской армии по сектору Газа, Дейр аль-Балах, Газа, воскресенье, 27 апреля 2025 г. Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
By Malek Fouda
Опубликовано
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Минздрав палестинского анклава отчитался о 35 погибших, среди них дети.

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Не менее 35 палестинцев погибли за минувшие сутки в результате израильских ударов по сектору Газа. Такие данные привел катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на подконтрольный движению ХАМАС Минздрав анклава. Также сообщается о ста с лишним раненых, среди жертв дети.

После срыва перемирия Израиля и ХАМАС ЦАХАЛ возобновил наземные и воздушные операции в секторе Газа. Со 2 марта израильские военные блокируют доставку в Газу гумпомощи.

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что ее склады в анклаве опустели и что под ударом - патронируемые ею благотворительные кухни. Там, по данным предстателей программы, питаются до 80% населения анклава.

На благотворительной кухне в анклаве.
На благотворительной кухне в анклаве.Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Накануне генсек ООН Антониу Гуттериш осудил блокаду Газы, отметив, что гумпощь не должна быть ни рычагом давления, ни предметам торга.

Израиль утверждает что за недели перемирия в анклав доставили большие запасы еды и товаров и что ХАМАС перераспределяет это в своих интересах.

Дополнительные источники • AP

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