Сектор Газа сообщает о десятках жертвах обстрела

Минздрав палестинского анклава отчитался о 35 погибших, среди них дети.
Не менее 35 палестинцев погибли за минувшие сутки в результате израильских ударов по сектору Газа. Такие данные привел катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на подконтрольный движению ХАМАС Минздрав анклава. Также сообщается о ста с лишним раненых, среди жертв дети.
После срыва перемирия Израиля и ХАМАС ЦАХАЛ возобновил наземные и воздушные операции в секторе Газа. Со 2 марта израильские военные блокируют доставку в Газу гумпомощи.
Ранее Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что ее склады в анклаве опустели и что под ударом - патронируемые ею благотворительные кухни. Там, по данным предстателей программы, питаются до 80% населения анклава.
Накануне генсек ООН Антониу Гуттериш осудил блокаду Газы, отметив, что гумпощь не должна быть ни рычагом давления, ни предметам торга.
Израиль утверждает что за недели перемирия в анклав доставили большие запасы еды и товаров и что ХАМАС перераспределяет это в своих интересах.