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В суд из-за денег: Гарвард подал иск против администрации Трампа

Гарвард против президента Трампа.
Гарвард против президента Трампа. Авторское право AP Photo/Charles Krupa
Авторское право AP Photo/Charles Krupa
By Abby Chitty, Alexander Kazakevich и AP
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В понедельник Гарвардский университет подал федеральный иск против администрации Трампа, утверждая, что она нарушила права вуза, заморозив миллиарды долларов финансирования и поставив под угрозу его академическую независимость.

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Противостояние между самым известным университетом Америки и президентом США переходит в юридическую плоскость.

Гарвардский университет подал иск против администрации Трампа, которая заморозила государственное финансирование этой престижной школы Лиги плюща более чем на 2 млрд долларов.

Делом займётся федеральный суд Бостона.

Ранее власти обвинили Гарвард в "сочувствии" к пропалестинским демонстрациям и заявили, что ректорат "не в силах" контролировать антисемитизм на территории кампуса после терактов 7 октября и начавшейся войны в Газе.

Ректорат: требования Трампа угрожают автономии университета

Глава Белого дома грозить пойти ещё дальше и отменить налоговые льготы.

Как пишет Wall Street Journal, Гарвард может лишиться ещё одного миллиарда долларов, выделяемого на исследования в области здравоохранения. Университет заявил, что дело не в деньгах, а в защите независимости и гарантированных законом прав Гарварда.

Ранее в этом месяце администрация Трампа направила в Гарвард письмо, в котором изложила ряд требований, включая

  • масштабные реформы в руководстве и деятельности университета,
  • изменения в политике приёма студентов и набора преподавателей,
  • а также аудит программ инклюзивности.

Президент Гарварда Алан Гарбер дал понять, что университет не будет выполнять эти директивы. По словам Гарбера, наступление федералов обернётся "суровыми последствиями" для студентов, преподавателей и ученых, а также "подорвёт авторитет американского высшего образования в мире".

Вскоре после этого федеральное правительство заморозило часть финансирования учебного заведения.

Во время своей предвыборной кампании в прошлом году Трамп обещал сократить федеральное финансирование университетов, которые пропагандируют то, что он назвал "трансгендерным безумием и прочим неподобающим расовым, сексуальным или политическим контентом".

На прошлой неделе преподаватели и студенты организовали акции протеста в университетских городках по всей стране.

Студенты, преподаватели и члены сообщества Гарвардского университета протестуют против требований администрации Трампа.
Студенты, преподаватели и члены сообщества Гарвардского университета протестуют против требований администрации Трампа.AP Photo

Власти сосредоточили внимание на университетах, где в ответ на войну в Газе вспыхнули палестинские протесты, а несколько президентов Лиги плюща дали показания в Конгрессе в связи с обвинениями в антисемитизме.

Правительство США также использовало иммиграционную службу для преследования иностранных студентов и учёных, которые участвовали в пропалестинских демонстрациях или критиковали действия ЦАХАЛ в Газе. Некоторые из них были задержаны или вынуждены покинуть США после того, как их визы были аннулированы.

Гарвард был основан ещё до образования США. Университет получал порядка $9 млрд федеральных денег.

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