Иран: число жертв взрыва в порту Бендер-Аббаса возросло до 70

Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран.
Последствия взрыва на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран. Авторское право  Planet Labs PBC
Авторское право Planet Labs PBC
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Число жертв взрыва в крупнейшем тороговом порту Ирана возросло. Авиация МЧС России помогла в тушении пожара.

Пожарные самолеты МЧС России сбросили более 130 тонн воды на крупнейший иранский торговый порт Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббасе, где в результате взрыва в минвушую субботу вспыхнул крупный пожар

Числдо жертв провысило 70, ещё более 1200 получили ранения. В домах в радиусе нескольких километров выбило стёкла.

Иранские власти объявили, что пожар уже потушен. Финансовый ущерб оценивается в сумму до 2 млрд долларов.

По сообщениям, взрыв произошел в тот момент, когда порт принимал перхлорат натрия - химический компонент, необходимый для производства твёрдого топлива для баллистических ракет, что иранские власти отрицают. Минобороны страны утверждает, что грузы военного назначения в порту на момент ЧП отсутствовали.

В понедельник Министерство внутренних дел Ирана заявило, что причиной произошедшего стала халатность. По одной из версий, взрыв, вероятно, был вызван пожаром на складе опасных  химических материалов из-за их неправильного хранения.

Лидер иранской оппозиции, принц Реза Пехлеви обвинил во взрыве в порту «Шахид Раджаи» власти Исламской республики, призвав иранцев объединиться и протестовать против режима аятолл.

Порт Бендер-Аббаса - ключевой узел международного транспортного коридора "Север — Юг", на который делает ставку Москва для обхода Суэцкого канала и западных санкций. Россия инвестировала 1,3 млрд долларов в модернизацию железной дороги Решт — Астара, которая соединит действующие железные дороги России, Азербайджана и Ирана.

