Иран: число жертв взрыва в порту Бендер-Аббаса возросло до 70

Число жертв взрыва в крупнейшем тороговом порту Ирана возросло. Авиация МЧС России помогла в тушении пожара.
Пожарные самолеты МЧС России сбросили более 130 тонн воды на крупнейший иранский торговый порт Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббасе, где в результате взрыва в минвушую субботу вспыхнул крупный пожар
Числдо жертв провысило 70, ещё более 1200 получили ранения. В домах в радиусе нескольких километров выбило стёкла.
Иранские власти объявили, что пожар уже потушен. Финансовый ущерб оценивается в сумму до 2 млрд долларов.
По сообщениям, взрыв произошел в тот момент, когда порт принимал перхлорат натрия - химический компонент, необходимый для производства твёрдого топлива для баллистических ракет, что иранские власти отрицают. Минобороны страны утверждает, что грузы военного назначения в порту на момент ЧП отсутствовали.
В понедельник Министерство внутренних дел Ирана заявило, что причиной произошедшего стала халатность. По одной из версий, взрыв, вероятно, был вызван пожаром на складе опасных химических материалов из-за их неправильного хранения.
Лидер иранской оппозиции, принц Реза Пехлеви обвинил во взрыве в порту «Шахид Раджаи» власти Исламской республики, призвав иранцев объединиться и протестовать против режима аятолл.
Порт Бендер-Аббаса - ключевой узел международного транспортного коридора "Север — Юг", на который делает ставку Москва для обхода Суэцкого канала и западных санкций. Россия инвестировала 1,3 млрд долларов в модернизацию железной дороги Решт — Астара, которая соединит действующие железные дороги России, Азербайджана и Ирана.