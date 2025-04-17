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Суд угрожает администрации Трампа разбирательством за незаконную депортацию в Сальвадор

Митинг в поддержку Килмара Абрего Гарсии
Митинг в поддержку Килмара Абрего Гарсии Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Федеральный судья США Джеймс Боасберг заявил, что имеются «веские причины» для привлечения к ответственности представителей администрации Трампа за "неуважение к суду" и нарушение запрета на депортацию группы мигрантов в Сальвадор

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Федеральный судья США Джеймс Боасберг заявил, что имеются «веские причины» привлечения к ответственности представителей администрации Дональда Трампа за нарушение судебного приказа, запрещающего депортацию мигрантов в Сальвадор.

Судья подчеркнул, что если американские власти не вернут в страну всех "незаконно высланных" в Центральную Америку, он начнёт судебное разбирательство. Речь идёт о прямом нарушении постановления суда, потребовавшего разворот самолётов с депортируемыми на борту.

В администрация Трампа отреагировали на заявление судьи и пообещали обжаловать его решение. Решение о депортации венесуэльцев и других мигрантов в Сальвадор было принято в соответствии с 1798 Alien Enemies Act. Суд не оспаривает эту возможность, но видит нарушение закона в том, что вердикт приняли к исполнению до предоставления права мигрантам подать апелляцию.

Боасбергом, который был назначен на эту должность еще президентом Бараком Обамой, не раз противостоял республиканцу Дональду Трампу. В своей соцсети Truth Social Трамп ранее заявил, что Боасберг должен быть подвергнут импичменту. Постановление, вынесенное Боасбергом, еще раз подчеркивает серьезное столкновение между судебной и исполнительной властью по вопросам президентских полномочий и иммиграционного законодательства.

Тем временем ситуация получила дальнейшее развитие. В среду сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен отправился в Сальвадор, чтобы встретиться с Килмаром Армандо Абрего Гарсией, высланного из США в марте, несмотря на судебный запрет.

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В обращении к властям Сальвадора сенатор Ван Холлен заявил: "Я прошу президента Букеле, в соответствии с его полномочиями, поступить справедливо и освободить господина Абрего Гарсию. Этот человек не обвиняется ни в каких преступлениях, не был осуждён, и его незаконно вывезли из Соединённых Штатов.

По словам сенатора, власти Сальвадора отказали ему во встрече с Абрего Гарсией и ясно дали понять, что не намерены возвращать депортированного.

В администрации Трампа признали, что в Сальвадор Абрего Гарсию выслали по ошибке, но в то же время заявили, что он связан с бандой MS-13 — одной из самых жестоких международных организованных преступных группировок. В Вашингтоне ее считают террористической организацией.

Члены семьи и адвокаты Абрего Гарсии категорически отрицают его связи с преступными группами.

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