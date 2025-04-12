США и Иран ведут переговоры в Омане по иранской ядерной программе

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Официальные лица Ирана и США встречаются в Омане, чтобы обсудить ядерную программу Тегерана. Соглашение вряд ли будет достигнуто, но ставки высоки: в последние месяцы напряжённость в отношениях двух стран существенно возросла.

Добиваясь переговоров, американский президент Дональд Трамп неоднократно угрожал нанести авиаудары по иранским объектам. Руководство Ирана заявляло о том, что запасов обогащённого урана в стране достаточно для создания атомных бомб.

Встреча особенно важна в контексте продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Переговоры, по словам высокопоставленных иранских чиновников, не прямые, но те отмечают, что Тегеран ведёт их с серьёзными намерениями.

В то же время, они подчеркивают, что их страна ни при каких условиях потенциального соглашения "не откажется от ядерной программы, которая преследует исключительно мирные цели".

Трамп же перед стартом переговоров заявил журналистам, что "у Ирана не должно быть ядерного оружия".

Судя по данным отслеживания рейсов, частный самолёт, на борту которого, предположительно находился спецпосланник США Стива Уиткофф вылетел из Пулково в субботу утром и уже приземлился в аэропорту оманской столицы Маскат.

Днём ранее Уиткофф провёл переговоры в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным, посвящённые украинскому вопросу.

Тем временем советник Верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани подтвердил, что министр иностранных дел Аббас Аракчи уполномочен возглавить иранскую делегацию на встрече в Маскате, отметив, что у Тегерана есть практические предложения по потенциальному соглашению с США.

Шамхани отметил, что путь к нему "будет лёгким, если Вашингтон проявит искренние намерения и реальную политическую волю".

Заместитель министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванги подчеркнул, что Иран верит в диалог, основанный на взаимном уважении, а не на диктате. Он добавил, что региональное сотрудничество - ключ к решению проблем на Ближнем Востоке.