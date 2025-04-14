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Следующий раунд ядерных переговоров между Ираном и США пройдёт в Риме

Антиамериканский мурал в центре Тегерана, Иран, 13 апреля 2025 года.
Антиамериканский мурал в центре Тегерана, Иран, 13 апреля 2025 года. Авторское право AP Photo/Vahid Salemi
Авторское право AP Photo/Vahid Salemi
By Jerry Fisayo-BambiAlexander Kazakevich
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Правительство Италии дало добро на проведение второго раунда дискуссий между американцами и иранцами в Риме, сообщили дипломатические источники. Вашингтон и Тегеран заявили, что провели "позитивные" и "конструктивные" переговоры в Омане в субботу и договорились вновь собраться на этой неделе.

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Непрямые переговоры между Ираном и Соединёнными Штатами по поводу стремительно развивающейся ядерной программы Тегерана, похоже, переместятся с Ближнего Востока в Европу.

В понедельник министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил журналистам в Японии, что кабмин Джорджи Мелони согласился предоставить для этого площадку, а в МИД Ирана дали понять, что следующий раунд, "вероятно, пройдёт не в Омане, а где-нибудь в другом месте".

"Мы получили запрос от заинтересованных сторон и от Омана, который играет роль посредника, и мы дали положительный ответ", – цитирует агентство ANSA Таяни, выступавшего на Всемирной выставке "Экспо-2025" в Осаке.

По словам министра, Рим часто принимал у себя подобные встречи и "готов сделать всё необходимое, чтобы поддержать ход дискуссий, которые могут привести к решению ядерной проблемы и построению мира".

"Местовопрос второстепенный", – заявил журналистам на пресс-конференции в Тегеране официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Ни иранские, ни американские официальные лица не сообщили о месте проведения второго раунда переговоров, но министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп подтвердил, что предстоящие переговоры пройдут в Риме и даже указал дату – субботу 19 апреля.

Это заявление было сделано в Люксембурге, где проходит заседание министров иностранных дел стран Евросоюза.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принимает в Тегеране главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан принимает в Тегеране главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.AP/AP

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп приветствовал первый раунд переговоров, охарактеризовав их как "позитивные" и "конструктивные".

Глава Белого дома добавил, что ожидает развязки "очень быстро".

Если сделка не будет достигнута, Трамп предупредил, что США могут нанести авиаудары по ядерной программе Ирана, а официальные лица в Тегеране заявили, что их запасы урана, обогащённого до уровня, близкого к оружейному, могут быть использованы для создания ядерной бомбы.

Что будет предшествовать второму раунду переговоров?

Перед новым раундом переговоров с американцами глава МИД Ирана Аббас Арагчи отправится в Москву, объявил Тегеран.

"Я хотел бы прояснить, что эта поездка уже была запланирована", – заявил в в ходе брифинга в понедельник пресс-секретарь ведомства Багаи, добавив, что этот визит "в конце недели" станет "возможностью обсудить последние события на переговорах".

На этой неделе в Иран также отправится глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

После того как в 2018 году, во время своего первого мандата, Трамп в одностороннем порядке вывел США из ядерной сделки 2015 года, МАГАТЭ продолжало работать в Иране, несмотря на то, что руководство исламской республики постепенно сокращало доступ к ядерным объектам.

"Продолжение взаимодействия и сотрудничества с агентством крайне важно в то время, когда срочно требуются дипломатические решения", – написал Гросси в своём посте на сайте X.

Дополнительные источники • AP

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