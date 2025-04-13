By يورونيوز

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В воскресенье на рассвете израильские военные самолёты нанесли удар по баптистской больнице "Аль-Ахли", разрушив и повредив несколько её отделений.

Информацию подтвердили в ЦАХАЛ, пояснив, что в здании больницы располагался штаб командного управления группировки ХАМАС.

"Террористы использовали этот компекс для планирования и осуществления терактов против израильских сил и граждан", - говорится в заявлении ведомства.

В результате атаки единственная функционировавшая больница в городе фактически прекратила свою работу.

Очевидцы рассказали, что две ракеты попали в главное здание медучреждения, обрушив его часть и серьёзно повредив отделение неотложной помощи, приёмный покой, лабораторию и аптеку. Сообщается о разрушениях в отделениях хирургии и интенсивной терапии.

На видео, распространяемых в социальных сетях, видно, как десятки больных и раненых покидают больницу или их выносят на носилках на улицу.

Сотрудники больницы подтвердили, что были вынуждены эвакуировать пациентов после того, как получили по телефону предупреждение от израильской службы безопасности незадолго до атаки. Подконтрольный боевикам Минздрав Газы сообщает о том, что во время эвакуации скончался один человек, так как врачи не могли оказать ему срочную помощь.

"Сотни пациентов и раненых пришлось эвакуировать посреди ночи, и многие из них сейчас находятся на улице без медицинской помощи, что подвергает их жизни опасности", - сказал представитель ведомства Халиль Аль-Декран.

В пресс-службе ЦАХАЛ сказали, что "перед атакой принимались меры по минимизации ущерба гражданскому населению и больнице, такие как ранее оповещение, применение высокоточного оружия и воздушное наблюдение".

Взаимные обвинения и призывы к расследованию

Со своей стороны, ХАМАС назвал удар по больнице "очередным военным преступлением" Израиля, который, по словам боевиков, "нацелен на инфраструктуры здравоохранения в Газе".

Группировка также обвинила США в том, что они обеспечивают "политическое прикрытие" Израилю, блокируя международные механизмы ответственности.

Израиль, в свою очередь, утверждает, что ХАМАС использует гражданские объекты, включая больницы, в военных целях, а местное население - как живой щит.

Беспрецедентный кризис здравоохранения

На этом фоне международные гуманитарные организации констатируют практически полный крах системы здравоохранения в Газе, где из-за продолжающихся с 7 октября 2023 года боевых действий ощущается острая нехватка лекарств и медицинского оборудования.

Группировка ХАМАС, апеллируя к гуманитарному праву, призвала международное сообщество принять срочные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности и обеспечить защиту палестинцев.

Расширение военной операции

Тем временем, в воскресенье, через несколько часов после удара по бапстистской больнице, в Дейр-эль-Балахе израильские силы атаковали здание местного муниципалитета. Были убиты по меньшей мере семь человек. В их числе, как пишут израильские СМИ, - глава офиса министра юстиции ХАМАС в Газе Мухаммад Браха.

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Накануне в субботу министр обороны Израиля объявил о расширении военной операции в секторе, пояснив, что в ближайшие дни боевые действия должны охватить "почти все районы анклава", и населению следует оттуда срочно эвакуироватся.

Война в Газе началась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на юг Израиля, в результате которого погибли 1200 человек, в основном мирных жителей. Террористы взяли в заложники 251 человека,многие были освобождены в последствии - в результате различных сделок и соглашений. В плену у ХАМАС остаются 59 заложников, 24 из которых, как полагает израильская разведка, всё ещё живы.