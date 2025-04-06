Опубликовано видео расстрела гуманитарных работников в Газе; Израиль: это была серьезная ошибка

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На видео, снятом одним из гуманитарных работников, убитых израильскими войсками на юге сектора Газа в прошлом месяце, видно, как автомобили палестинских отделений Красного полумесяца и Сил гражданской обороны движутся на низкой скорости, аварийные огни включены и видны логотипы. Они прибывают на место происшествия, чтобы помочь машине скорой помощи, которая ранее подверглась нападению. Колонна не демонстрирует необычного или угрожающего поведения.

В результате перестрелки, которая произошла еще до рассвета 23 марта в Таль-Султане, районе города Рафах на юге сектора Газа, погибли восемь сотрудников Красного Полумесяца, шесть сотрудников Сил гражданской обороны и один сотрудник ООН. В последствии израильские военнослужащие захоронили их тела с помощью бульдозеров вместе с уничтоженными транспортными средствами. Через неделю сотрудники гуманитарных организаций и представители Организации Объединенных Наций смогли добраться до места и забрать тела.

Заместитель главы Палестинского общества Красного Полумесяца Марван Джилани сообщил, что телефон, на который было записано видео, был найден в кармане одного из убитых сотрудников. Посол Палестины в Организации Объединенных Наций представил это видео Совету Безопасности ООН. Агентство Associated Press, опубликовавшее видео, сообщило, что получило его от дипломата ООН, который говорил на условиях анонимности, поскольку видео еще не было обнародовано.

Мунзер Абдель, один из выживших спасателей, подтвердил подлинность видео. На кадрах видны две бетонные конструкции, которые также были замечены на другом видео, снятом Организацией Объединенных Наций, когда тела были извлечены; что позволяет предположить, что место одно и то же.

Как всё произошло

На кадрах видно, как конвой представителей Красного Полумесяца и Сил гражданской обороны направляется на место происшествия после того, как связь с поврежденной машиной скорой помощи была потеряна. На кадрах, снятых с приборной панели одного из автомобилей, видно, как в темноте проезжают несколько машин скорой помощи и пожарная машина. Аварийное освещение включено на всем пути.

Они добираются до машины скорой помощи на обочине дороги и останавливаются рядом с ней, фары все еще включены. Израильских сил не видно.

Мужчина в машине говорит: «О Боже, пусть они будут в безопасности...» Затем он кричит: «Они разбросаны по земле!» – Вероятно, имеется в виду трупы. Трое мужчин в оранжевой форме гражданской обороны выходят из машин и направляются к машине скорой помощи.

Раздается звук выстрелов, один из мужчин, предположительно, падает на землю. Начинается стрельба.

По словам Джилани, 23 марта примерно с 3:50 утра машины скорой помощи направлялись в Таль-Султан для оказания помощи раненым. По его словам, первая скорая вернулась с пострадавшим. Однако позже машины скорой помощи подверглись обстрелу.

Скриншот из видео, найденного на телефоне убитого гуманитарного работника AP Photo

С дрожащими руками Абдель сообщил агентству Ассошиэйтс Пресс, что когда его скорая помощь прибыла в этот район, аварийный огни горели. «Говорю вам, внезапно выстрелили прямо в нас». Интенсивность огня была такой силы, что машина остановилась.

Он, имеющий 10-летний опыт работы в Красном Полумесяце, рассказал, что сидел на заднем сиденье и наклонился. Он не услышал ни звука от двух своих коллег на переднем сиденье. Кроме него, в машине находились только они, и они, судя по всему, погибли мгновенно.

По его словам, израильские военные, некоторые из которых были оснащены камерами ночного видения, вытащили его из машины скорой помощи, бросили на землю, заставили снять одежду и начали бить его по всему телу прикладами винтовок. Затем они связали ему руки за спиной.

Абдель рассказал, что его допрашивали о его навыках оказания первой помощи и количестве людей в машине. Один солдат приставил дуло винтовки к его шее, другой вонзил лезвие ножа в ладонь, едва не порезав его, пока третий солдат не отвел их в сторону и не предупредил Абделя: «Они сумасшедшие».

По словам Абделя, он также видел, как солдаты стреляли по следующим машинам. Они заставили его лечь на живот и приставили пистолет к спине. В разгар стрельбы он увидел только две машины Сил гражданской обороны.

На видео трое фельдшеров выходят из машины и направляются к поврежденной машине скорой помощи. Но их автомобили сразу же попадают под шквальный огонь, который продолжается с короткими перерывами более пяти минут.

Слышен голос владельца телефона, который молится и говорит: «Прости меня, мама... Именно такой путь я выбрал, мама, чтобы помогать людям...», а затем его голос ослабевает.

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Мужчина, держащий телефон, как будто выпрыгивает из машины и падает на землю, но изображение затемняется, хотя звук продолжается. Стрельба длится почти пять с половиной минут, с сильными залпами, короткими паузами, звуками одиночных выстрелов, криками и воплями.

Все это время мужчина по телефону непрерывно читает Шахаду. Ближе к концу почти семиминутного видео слышны голоса на иврите. Мужчина говорит: «Евреи идут», имея в виду израильских солдат, после чего видео обрывается.

Израиль: Это была серьезная ошибка

Израильские военные опубликовали предварительные данные расследования инцидента в Рафахе на юге Газы, и заявили, что инцидент «расследуется в полном объеме».

Согласно газете Times of Israel, израильские военные заявили, что по крайней мере шесть из убитых были посмертно опознаны как боевики ХАМАС, подчеркнув, что ни один из убитых не был казнен. Кроме того, военные заявили, что они не пытались скрыть факт инцидента и уведомили Организацию Объединенных Наций о месте захоронения тел.

Ранее ЦАХАЛ заявлял, что у машин экстренных служб не горели фары и не было аварийных сигналов, и они прибыли на место происшествия нескоординированно, из-за чего израильские силы сочли их «подозрительными» и открыли по ним огонь. Однако опубликованное видео показывает, что спасательные машины имели четкую маркировку и аварийные огни были включены, что противоречит первоначальной версии израильских военных.

В ответ на инцидент начальник генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви назвал его результатом «ошибочной диагностики в сложных обстоятельствах» и заявил, что нападение было «серьёзной ошибкой», которая не должна была произойти. Он также извинился и объявил, что проводится внутреннее расследование для полного изучения инцидента.

Ранее израильская армия заявляла, что открыла огонь по транспортным средствам, поскольку они двигались «подозрительно» без включенных фар и аварийных сигналов.

Однако представитель израильской армии сообщил журналистам в субботу вечером, что первоначальное утверждение об отсутствии аварийного освещения было неверным. Он говорил на условиях анонимности.

Красный Полумесяц сообщает, что один из сотрудников гуманитарной организации, Асад Нассара, до сих пор числится пропавшим без вести. Абдель сказал, что видел, как израильские солдаты уводили его с завязанными глазами. Глава Палестинского общества Красного Полумесяца Юнис Аль-Хатиб сообщил, что организация обратилась к израильской армии с просьбой сообщить местонахождение гуманитарного работника.

Он добавил, что жертвы были «расстреляны с близкого расстояния» и что вскоре будет опубликован отчет судебно-медицинской экспертизы.

Представитель израильской армии заявил, что «никакого жестокого обращения не было», и сообщил, что не знает, почему машины были закопаны. УОн не располагал информацией о пропавшем фельдшере.

Боевики ХАМАС переодеваются в гуманитарных работников?

Израиль утверждает, что в этом инциденте были замечены силы ХАМАС. ЦАХАЛ сообщает, что после стрельбы стало известно, что член ХАМАС Мохаммед Амин Шубаки и еще восемь боевиков были убиты. Однако ни одного из 15 погибших гуманитарных работников так не звали, и никаких других тел на месте происшествия обнаружено не было.

Армия не сообщила, что она сделала с телом Шубаки, и не назвала имена других боевиков. Израильский военный представитель заявил, что Израиль «пытается предоставить доказательства» того, что в результате инцидента погибли боевики ХАМАС.

Похороны гуманитарных работников, убитых израильскими войсками AP Photo

Джонатан Витал, исполняющий обязанности главы гуманитарного офиса ООН в секторе Газа, отверг обвинения Израиля, заявив, что сотрудники ООН ранее работали с теми же гуманитарными работниками при перевозке пациентов из больниц и выполнении других работ.

«Это группы спасателей, с которыми я встречался лично», — сказал он. Их похоронили в форме и перчатках. «Они были готовы спасти жизни людей».

Израиль обвинил ХАМАС в укрытии своих боевиков в машинах скорой помощи, аварийно-спасательных машинах, больницах и других объектах гражданской инфраструктуры, используя это как оправдание для атак на эти объекты. Однако медицинский персонал в целом отрицает эти обвинения.

Глава Палестинского общества Красного Полумесяца Юнис Аль-Хатиб призвал провести независимое расследование. «Мы не доверяем ни одному расследованию израильских военных», — заявил он на встрече в ООН в пятницу.

По данным ООН, в результате израильских атак на сегодняшний день погибло более 150 сотрудников гуманитарных организаций Красного Полумесяца и Сил гражданской обороны, большинство из которых находились при исполнении служебных обязанностей, а также более тысячи работников здравоохранения. Израильские военные редко расследуют подобные инциденты.