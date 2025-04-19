NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Иран и США провели второй раунд переговоров по ядерной программе в Риме

Иллюстрационное фото. Флаги США и Ирана на переговорах в Вене в 2015 году
Иллюстрационное фото. Флаги США и Ирана на переговорах в Вене в 2015 году Авторское право AP
Авторское право AP
By Andreas Rogal и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Рим стал "столицей мира и диалога", заявил министр иностранных дел Италии Таяни. Переговоры вновь прошли при посредничестве Омана.

РЕКЛАМА

Иран и США провели в субботу второй раунд переговоров по ядерной программе Тегерана, сообщили американские и иранские официальные лица.

Встреча за закрытыми дверями прошла в посольстве Омана в римском районе Камиллуччиа.

Переговоры в Италии в пасхальные выходные снова прошли под руководством Стива Уиткоффа, посланника президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди.

В МИД Ирана встречу в Риме назвали "полезной", добавив, что обе стороны договорились продолжить непрямые переговоры через несколько дней на техническом уровне, за которыми последует еще один раунд в следующую субботу.

Незадолго до начала переговоров Аракчи встретился со своим итальянским коллегой Антонио Таяни. Последний в сети X выразил надежду на успешный исход переговоров.

Rome becomes the capital of peace and dialogue. I received the Iranian Foreign Minister @araghchi and encouraged him to continue on the path of negotiations against nuclear weapons. The Italian Government hopes that together we can reach a positive solution for the Middle East.

Первый раунд переговоров прошел в Омане 12 апреля. По данным СМИ, Иран добивался смягчения санкций в обмен на возвращение к нормам обогащения урана, предусмотренным Венским ядерным соглашением 2015 года. Американская сторона в свою очередь не призывала Тегеран полностью отказаться от обогащения урана, но, как минимум, не использовать имеющиеся у нее изотопы для создания оружия.

То, что переговоры вообще состоялись, представляет собой исторический момент, учитывая десятилетия вражды между двумя странами. В 2018 году Трамп, в свой первый срок, в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки Ирана с мировыми державами, положив начало многолетним нападкам и переговорам, которые не смогли восстановить соглашение, резко ограничивающее обогащение урана Тегераном в обмен на снятие экономических санкций.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Москва готова помочь Ирану договориться с США

Следующий раунд ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана пройдет в Риме

"Позитивные и конструктивные" переговоры: представители США и Ирана договорились встретиться снова