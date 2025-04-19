Иран и США провели второй раунд переговоров по ядерной программе в Риме

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Иран и США провели в субботу второй раунд переговоров по ядерной программе Тегерана, сообщили американские и иранские официальные лица.

Встреча за закрытыми дверями прошла в посольстве Омана в римском районе Камиллуччиа.

Переговоры в Италии в пасхальные выходные снова прошли под руководством Стива Уиткоффа, посланника президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди.

В МИД Ирана встречу в Риме назвали "полезной", добавив, что обе стороны договорились продолжить непрямые переговоры через несколько дней на техническом уровне, за которыми последует еще один раунд в следующую субботу.

Незадолго до начала переговоров Аракчи встретился со своим итальянским коллегой Антонио Таяни. Последний в сети X выразил надежду на успешный исход переговоров.

Rome becomes the capital of peace and dialogue. I received the Iranian Foreign Minister @araghchi and encouraged him to continue on the path of negotiations against nuclear weapons. The Italian Government hopes that together we can reach a positive solution for the Middle East.

Первый раунд переговоров прошел в Омане 12 апреля. По данным СМИ, Иран добивался смягчения санкций в обмен на возвращение к нормам обогащения урана, предусмотренным Венским ядерным соглашением 2015 года. Американская сторона в свою очередь не призывала Тегеран полностью отказаться от обогащения урана, но, как минимум, не использовать имеющиеся у нее изотопы для создания оружия.

То, что переговоры вообще состоялись, представляет собой исторический момент, учитывая десятилетия вражды между двумя странами. В 2018 году Трамп, в свой первый срок, в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки Ирана с мировыми державами, положив начало многолетним нападкам и переговорам, которые не смогли восстановить соглашение, резко ограничивающее обогащение урана Тегераном в обмен на снятие экономических санкций.