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Смартфоны и компьютеры освобождены от новых пошлин, введеных Трампом

Президент Дональд Трамп прибывает в международный аэропорт Палм-Бич в пятницу, 11 апреля 2025 года, в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.
Президент Дональд Трамп прибывает в международный аэропорт Палм-Бич в пятницу, 11 апреля 2025 года, в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Авторское право  AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Авторское право AP Photo/Manuel Balce Ceneta
By euronews
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Такая мера может защитить покупателей от шокирующего роста цен и помочь таким технологическим гигантам как Apple, отмечает Bloomberg.

В США объявили, что смартфоны и компьютеры, а также другая электроника освобождаются от новых пошлин, введенных Дональдом Трампом, на взаимной основе.

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В уведомлении, распространенном Таможенной службой США, которое цитирует Bloomberg, говорится, что это исключение касается и 145-процентных пошлин на китайский импорт, и включает в себя также такие компоненты как полупроводники, солнечные батареи и карты памяти.

В Bloomberg отмечают, что это решение потенциально может уберечь потребителей от "шокирующего роста цен", а также поможет таким компаниям, как Apple, который производит большую часть своей продукции в Китае.

По данным агентства, эти товары не изготавливаются в США в достаточном объёме, а развертывание внутреннего производства займёт годы. Исключения могут быть временными — позже возможен пересмотр тарифов на китайскую продукцию.

С момента объявления о введении новых пошлин Apple уже потеряла более 640 миллиардов долларов рыночной капитализации. 

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