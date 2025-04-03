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Мьянма: глава хунты прибыл на региональный саммит в Таиланд, число жертв землетрясения достигло 3085

Фото Министерства иностранных дел Таиланда: военный лидер Мьянмы генерал Мин Аун Хлаин с премьером Пхетхонгтхан Чинават на встрече BIMSTEC в Бангкоке, 3 апреля 2025 г.
Фото Министерства иностранных дел Таиланда: военный лидер Мьянмы генерал Мин Аун Хлаин с премьером Пхетхонгтхан Чинават на встрече BIMSTEC в Бангкоке, 3 апреля 2025 г. Авторское право AP/AP
Авторское право AP/AP
By Euronews и AP
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Генерал Мин Аун Хлайн, глава военного правительства Мьянмы, прибыл в Таиланд на трёхдневный региональный саммит. Обозреватели отмечают исключительный характер этой зарубежной поездки. Между тем число погибших в четверг возросло до 3085 человек, более 4700 ранены, более 300 пропали без вести.

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Генерал Мин Аун Хлайн, глава военного правительства Мьянмы, прибыл в Таиланд на трёхдневный региональный саммит.

Обозреватели отмечают исключительный характер этой зарубежной поездки главы хунты, свергнувшей демократически избранное правительство Аун Сан Су Чжи и развернувшей жестокие репрессии против несогласных. Генералу Хлайну не разрешалось участвовать в заседаниях другой региональной организации, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, с тех пор, как армия захватила власть в феврале 2021 года. С 2021 года как глава правительства военных посещал лишь страны-союзники: Китай, Россию и Беларусь на региональной встрече в Индонезии.

На этот раз исключение сделано, поскольку страна восстанавливается после разрушительного землетрясения, унесшего жизни тысяч людей. По прибытии в аэропорт генерала встретил министр труда Таиланда, а затем он присутствовал на официальном обеде для лидеров Инициативы Бенгальского залива по многосекторальному техническому и экономическому сотрудничеству (или BIMSTEC), в организацию входят Таиланд, Мьянма, Бангладеш, Бутан, Индия, Непал и Шри-Ланка.

Визит генерала вызвал критику со стороны его оппонентов. Теневое правительство национального единства, или NUG (оно создано избранными законодателями, которым запрещено заседать в парламенте,) заявило, что решительно осуждает участие Мин Аун Хлайна в саммите. По мнению ппозиции, у главы хунты нет законных оснований представлять Мьянму. В NUG призвали BIMSTEC "немедленно прекратить участие военной хунты в саммите и связанных с ним встречах”. Группа активистов “Справедливость для Мьянмы” заявила в свою очередь, что приглашение генерала принять участие в заседании "узаконивает и придает смелость военной хунте, которой народ Мьянмы сопротивляется более четырёх лет, бросая тень на репутацию BIMSTEC как регионального органа".

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В самой Мьянме всё ещё ведутся поиски выживших под завалами после мощного землетрясения на прошлой неделе. Первый подземный толчок магнитудой 7,7 привёл к разрушению тысяч зданий, обрушению мостов и перекосу дорог. По одновлённым официальным данным, число погибших в четверг возросло до 3085 человек, более 4700 получили ранения, более 300 пропали без вести. Это усугубило и без того тяжёлый гуманитарный кризис в стране, где до землетрясения до 20 миллионов человек были лишены самого необходимого. По данным ООН, теперь более 3 миллионов человек вынуждены покинуть свои дома.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что, по предварительной оценке, четыре больницы и один медицинский центр были полностью разрушены, еще 32 больницы и 18 медицинских центров получили частичные повреждения.

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"В условиях разрушенной инфраструктуры и растущего числа пациентов доступ к медицинскому обслуживанию стал практически невозможен во многих наиболее пострадавших районах", - говорится в сообщении агентства ООН.

Тысячи людей нуждаются в срочной травматологической помощи, хирургических вмешательствах. Особый риск представляет холера.

По меньшей мере 1550 международных спасателей из 17 стран работают рука об руку с местными жителями, сообщили военные.

Министерство иностранных дел Таиланда по итогам первого дня встречи сообщило, что члены BIMSTEC обсудили вопросы борьбы со стихийными бедствиями. В результате землетрясения в Бангкоке погибли по меньшей мере 22 человека, в основном из-за обрушения строящегося высотного здания.

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