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ООН заявляет о «критической» нехватке продовольствия

Палестинцы получают мешки с мукой и другую гуманитарную помощь, распределяемую БАПОР, агентством ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, в Джабалии, сектор Газа, 1 апреля 2025 года.
Палестинцы получают мешки с мукой и другую гуманитарную помощь, распределяемую БАПОР, агентством ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, в Джабалии, сектор Газа, 1 апреля 2025 года. Авторское право AP Photo/Jehad Alshrafi
Авторское право AP Photo/Jehad Alshrafi
By Euronews
Опубликовано
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В ООН обвиняют Израиль в блокировании поставок помощи, в Израиле отвечают, что поставок было достаточно, но распределение продуктов зависит от властей в Газе

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Всемирная продовольственная программа закрывает все оставшиеся пекарни в Секторе Газе. Представители организации заявляют, что из-за нехватки гуманитарной помощи запасы подошли к концу.

В ООН подчёркивают, что после того, как Израиль почти три месяца назад прекратил поставки продуктов, лекарств и топлива, нехватка продовольствия стала «критической».

Джеймс Элдер, ЮНИСЕФ:

«Решимость и воля не помогут выжить, когда речь идёт о постоянных нарушениях международного гуманитарного права, о постоянных ограничениях гуманитарной помощи. Ситуация не может остаться без внимания всего мира, поскольку мы наблюдаем беспрецедентные нарушения международного гуманитарного права».

В Израиле заявляют, что за время шестинедельного прекращения огня в Газу поступило достаточно продовольствия, чтобы поддерживать жизнедеятельность в течение длительного времени — но распределение этой помощи зависит целиком от местных властей.

В ООН назвали это заявление «неправдой»: по оценкам Организации, запасов продуктов и топлива в Секторе хватит в самом лучшем случае на пару недель.

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