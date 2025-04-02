Гражданская война в Мьянме: хунта объявила о перемирии, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения

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Правящие в Мьянме военные объявили о временном прекращении огня в гражданской войне, чтобы облегчить оказание помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения магнитудой 7,7, унёсшего жизни более 3 000 человек.

О перемирии "в знак сострадания" к жертвам землетрясения, произошедшего в прошлую пятницу, было объявлено в среду вечером по государственному телевидению MRTV. В сообщении говорится, что пауза в военных действиях продлится до 22 апреля.

Официальные СМИ режима утверждают, что фактический руководитель государства, генерал Мин Аун Хлайн, примет участие в региональном саммите в Таиланде 3-4 апреля, чтобы обсудить меры реагирования на землетрясение.

Ранее о месячном перемирии объявили ведущие группы повстанцев, выступающих на стороне "правительства национального единства", которое было свергнуто в ходе военного переворота 1 февраля 2021 года.

Землетрясение усугубило и без того тяжёлый гуманитарный кризис

Гуманитарные организации призывали обе стороны конфликта к прекращению огня, чтобы облегчить доставку помощи.

Переворот и последовавший за ним конфликт разрушили инфраструктуру здравоохранения, в результате чего страна оказалась плохо подготовленной к борьбе с последствиями мощных стихийных бедствий. Теперь же серьёзный ущерб нанесён ещё и дорогам и мостам.

По данным Организации Объединеёных Наций, ещё до катастрофы в гуманитарной помощи нуждались около 20 миллионов мьянманцев.

Повреждённые здания в новой столице Нейпьидо, 2 апреля 2025 года. AP Photo

При этом территория страны не контролируются хунтой полностью, а управляются различными группами повстанцами, что затрудняет централизованное оказание помощи.

Том Эндрюс, специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме, заявил, что бои должны прекратиться.

"Мьянма должна быть сосредоточена на спасении жизней, а не на их отнятии", – подчеркнул он.

Число жертв ещё может увеличиться

В среду телеканал MRTV сообщил, что число погибших в Мьянме возросло до 3 003 человек, более 4 500 человек получили ранения. По неофициальным данным, цифры гораздо выше.

Власти соседнего Таиланда, который также пострадал от землетрясения, заявили, что погибли по меньшей мере 22 человека.