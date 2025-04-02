NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Гражданская война в Мьянме: хунта объявила о перемирии, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения

Ликвидация последствий землетрясения в Нейпьидо, 2 апреля 2025 года.
Ликвидация последствий землетрясения в Нейпьидо, 2 апреля 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Alexander KazakevichRory Sullivan и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

После того как несколько ведущих групп повстанцев, которые борются с хунтой, взяли месячную паузу в военных действиях, захватившие власть в Мьянме военные объявили в среду о прекращении огня до 22 апреля – для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

РЕКЛАМА

Правящие в Мьянме военные объявили о временном прекращении огня в гражданской войне, чтобы облегчить оказание помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения магнитудой 7,7, унёсшего жизни более 3 000 человек.

О перемирии "в знак сострадания" к жертвам землетрясения, произошедшего в прошлую пятницу, было объявлено в среду вечером по государственному телевидению MRTV. В сообщении говорится, что пауза в военных действиях продлится до 22 апреля.

Официальные СМИ режима утверждают, что фактический руководитель государства, генерал Мин Аун Хлайн, примет участие в региональном саммите в Таиланде 3-4 апреля, чтобы обсудить меры реагирования на землетрясение.

Ранее о месячном перемирии объявили ведущие группы повстанцев, выступающих на стороне "правительства национального единства", которое было свергнуто в ходе военного переворота 1 февраля 2021 года.

Землетрясение усугубило и без того тяжёлый гуманитарный кризис

Гуманитарные организации призывали обе стороны конфликта к прекращению огня, чтобы облегчить доставку помощи.

Переворот и последовавший за ним конфликт разрушили инфраструктуру здравоохранения, в результате чего страна оказалась плохо подготовленной к борьбе с последствиями мощных стихийных бедствий. Теперь же серьёзный ущерб нанесён ещё и дорогам и мостам.

По данным Организации Объединеёных Наций, ещё до катастрофы в гуманитарной помощи нуждались около 20 миллионов мьянманцев.

Повреждённые здания в новой столице Нейпьидо, 2 апреля 2025 года.
Повреждённые здания в новой столице Нейпьидо, 2 апреля 2025 года.AP Photo

При этом территория страны не контролируются хунтой полностью, а управляются различными группами повстанцами, что затрудняет централизованное оказание помощи.

Том Эндрюс, специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме, заявил, что бои должны прекратиться.

"Мьянма должна быть сосредоточена на спасении жизней, а не на их отнятии", – подчеркнул он.

Число жертв ещё может увеличиться

В среду телеканал MRTV сообщил, что число погибших в Мьянме возросло до 3 003 человек, более 4 500 человек получили ранения. По неофициальным данным, цифры гораздо выше.

Власти соседнего Таиланда, который также пострадал от землетрясения, заявили, что погибли по меньшей мере 22 человека.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Мьянме почтили минутой молчания память 2 000 жертв землетрясения

Из-под завалов в Мьянме спасли человека через пять дней после землетрясения

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2000