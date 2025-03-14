Трехсторонняя встреча в Пекине состоялась после того, как Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана письмо с предложением возобновить переговоры по ядерной проблеме.

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Китай, Россия и Иран совместно призвали США и другие страны отменить санкции против Тегерана, введённые в связи с его программой по обогащению ядерного топлива.

На встрече в Пекине в пятницу заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй провел переговоры с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым и замминистра иностранных дел Ирана Казу Гарибабади.

В совместном заявлении, зачитанном представителесм Китя, все трое призвали к прекращению американских санкций против Ирана в связи с его ядерной программой.

Переговоры состоялись после того, как Трамп написал письмо верховному лидеру Ирана в попытке возобновить дискуссии о том, как ограничить быстро развивающуюся ядерную программу Тегерана.

Хотя иранские официальные лица подавали сигналы о возможности переговоров, аятолла Али Хаменеи от них отказался, назвав призыв президента США "попыткой ввести в заблуждение мировую общественность". Он напомнил, что уже заключённое соглашение было разорвано Трампом во время его первого президентского срока.

Хаменеи открыто высмеял дипломатическую активность Трампа, заявив, что ему неинтересны переговоры с "задиристым правительством".

Однако участие Ирана в переговорах с Китаем и Россией с целью убедить США снять санкции, похоже, противоречит его позиции.

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Китай и Россия имеют особенно тесные отношения с Ираном благодаря различным сделкам по поставкам энергоносителей. Тегеран также предоставил Москве так называемые "беспилотники-камикадзе" в её войне против Украины. Все три страны являются членами альянса БРИКС.

Китай и Россия также были участниками первоначальной сделки 2015 года - Совместного всеобъемлющего плана действий - по ограничению иранской программы ядерного обогащения в обмен на снятие санкций.

Трамп вывел США из соглашения во время своего первого президентского срока, заявив, что это была "плохая сделка".

Китай, Россия, Франция и Великобритания участвовали в предварительном рамочном соглашении 2015 года по иранской ядерной сделке. Китай и Россия имеют особенно тесные отношения с Ираном благодаря энергетическим сделкам. Иран предоставил России так называемые "беспилотники-камикадзе" для войны против Украины.