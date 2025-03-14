NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Китай и Россия призывают снять "ядерные санкции" с Ирана

Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и заместителем министра иностранных дел Ирана Казу Гарибабади
Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и заместителем министра иностранных дел Ирана Казу Гарибабади Авторское право 2025 Getty Images
Авторское право 2025 Getty Images
By Sertac Aktan и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Трехсторонняя встреча в Пекине состоялась после того, как Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана письмо с предложением возобновить переговоры по ядерной проблеме.

РЕКЛАМА

Китай, Россия и Иран совместно призвали США и другие страны отменить санкции против Тегерана, введённые в связи с его программой по обогащению ядерного топлива.

На встрече в Пекине в пятницу заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй провел переговоры с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым и замминистра иностранных дел Ирана Казу Гарибабади.

В совместном заявлении, зачитанном представителесм Китя, все трое призвали к прекращению американских санкций против Ирана в связи с его ядерной программой.

Переговоры состоялись после того, как Трамп написал письмо верховному лидеру Ирана в попытке возобновить дискуссии о том, как ограничить быстро развивающуюся ядерную программу Тегерана.

Хотя иранские официальные лица подавали сигналы о возможности переговоров, аятолла Али Хаменеи от них отказался, назвав призыв президента США "попыткой ввести в заблуждение мировую общественность". Он напомнил, что уже заключённое соглашение было разорвано Трампом во время его первого президентского срока.

Хаменеи открыто высмеял дипломатическую активность Трампа, заявив, что ему неинтересны переговоры с "задиристым правительством".

Однако участие Ирана в переговорах с Китаем и Россией с целью убедить США снять санкции, похоже, противоречит его позиции.

Related

Китай и Россия имеют особенно тесные отношения с Ираном благодаря различным сделкам по поставкам энергоносителей. Тегеран также предоставил Москве так называемые "беспилотники-камикадзе" в её войне против Украины. Все три страны являются членами альянса БРИКС.

Китай и Россия также были участниками первоначальной сделки 2015 года - Совместного всеобъемлющего плана действий - по ограничению иранской программы ядерного обогащения в обмен на снятие санкций.

Трамп вывел США из соглашения во время своего первого президентского срока, заявив, что это была "плохая сделка".

Китай, Россия, Франция и Великобритания участвовали в предварительном рамочном соглашении 2015 года по иранской ядерной сделке. Китай и Россия имеют особенно тесные отношения с Ираном благодаря энергетическим сделкам. Иран предоставил России так называемые "беспилотники-камикадзе" для войны против Украины.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Великобритания высылает российского дипломата в качестве ответного шага на действия Москвы

Главком ВСУ: угрозы окружения украинских подразделений в Курской области нет

Россия: матерям погибших солдат мясорубки в подарок