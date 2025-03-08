Иран отвергает перспективы ядерных переговоров с США и отрицает получение письма от Трампа

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Президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое ядерное соглашение с Тегераном, чтобы сдержать его стремительно развивающуюся ядерную программу.

Трамп хочет заключить новое соглашение с Тегераном взамен сделки, из которой он вывел Соединенные Штаты во время своего первого президентского срока.

В интервью американским СМИ Трамп подчеркнул, что предпочитает мирный подход и достижение дипломатического соглашения, не прибегая к силе. Он также намекнул, что ожидает результатов "очень скоро".

"Надеюсь, мы сможем заключить мирное соглашение, я не говорю о силе или слабости. Я просто говорю, что предпочел бы увидеть мирное соглашение, а не другое. Но другой вариант решит проблему", - сказал Трамп.

И США, и Израиль предупредили, что никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие, что вызывает опасения военной конфронтации: Тегеран уже обогащает уран до уровня, близкого к оружейному, что делают только страны, обладающие ядерным оружием.

По словам Трампа, он написал властям Ирана письмо, в котором сообщил Верховному лидеру, что надеется на переговоры. Трамп также добавил, что в письме он недвусмысленно пригрозил, что если они не пойдут на переговоры, то в ход пойдет угроза военного вмешательства.

"Я надеюсь, что вы будете вести переговоры, потому что, если нам придется прибегнуть к военному вмешательству, это будет ужасно", - отметил Трамп.

ООН приветствовала обращение Трампа к Ирану. "В принципе, мы подтверждаем, что дипломатия остается лучшим способом обеспечить мирный характер ядерной программы Ирана", - говорится в заявлении пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика. - Мы приветствуем все дипломатические усилия, направленные на достижение этой цели".

Глава МИДа Ирана Аббас Арагчи выступает перед парламентом, 18 августа 2024 Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Иран утверждает, что не получал сообщений от Вашингтона

Иран отрицает получение письма от президента США, но подтвердил свою позицию, подчеркнув, что не будет участвовать ни в каких переговорах при участии США.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг эту перспективу, отметив, что, пока Вашингтон сохраняет жесткие санкции против Тегерана, никаких ядерных переговоров или сотрудничества быть не может.

"Мы не будем вступать в прямые переговоры с США, пока они продолжают политику максимального давления и угроз", - заявил глава МИД Ирана.

Вопрос переговоров также обнажил разный силовой вектор внутри властной верхушки Ирана. Так в начале марта президент страны Масуд Пезешкиан сообщил, что планировал возобновить диалог с США по иранской ядерной сделке, но против этого высказался верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

Администрация Трампа вновь ввела санкции против Ирана - в том числе против нефтяного сектора страны - в рамках политики максимального давления, призванной нанести еще больший урон иранской экономике и заставить правительство страны подчиниться дипломатии.

АЭС в Натанце, где обогащается уран. 17 апреля, 2021 Islamic Republic of Iran Broadcasting/AP

В своей речи в августе верховный лидер Хаменеи открыл дверь для переговоров с США, заявив, что "нет ничего плохого в том, чтобы взаимодействовать с врагом". Правда, недавно он пошел на попятную, заявив, что переговоры с Вашингтоном "не являются разумными, мудрыми или благородными", после того, как Трамп заговорил о перспективе диалога.

Также неясно, примет ли Хаменеи письмо от Трампа. В 2019 году аятолла отказался принять письмо, отправленное Трампом во время его первого президентского срока, которое было передано через покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Тогда Хаменеи заявил, что не считает Трампа лично "достойным обмена посланиями" и никогда не ответит ему.

Свое слово в этот раз сказала и Россия, которая предложила помочь администрации президента США Дональда Трампа в общении с Ираном по вопросам, связанным с ядерной программой Исламской Республики и поддержкой Тегераном антиамериканских прокси в регионе. Об этом написало 4 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

С призывом к Тегерану подписать новое ядерное соглашение выступила в январе и "евротройка" (Германия, Франция, Великобритания). По словам британского посла в Израиле Саймона Уолтерса, за последние месяцы дипломаты «евротройки» несколько раз проводили прямые консультации с иранскими коллегами, и те давали понять, что готовы к диалогу. Правда, никаких конкретных договоренностей достигнуто так и не было.

«Мы не наивны. Мы знаем, что они хотят затянуть (процесс). Мы очень четко сказали им, что есть крайний срок для заключения сделки, и этот крайний срок - середина года, конец июня», - отметил британский посол, выступая на конференции Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS).