"Нарушение табу", "нормализация ультраправых", "сдвиг политических парадигм"... Международная конференция по борьбе с антисемитизмом в Иерусалиме вызвала серьёзные споры как в Израиле, так и в Европе.

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Международная конференция по антисемитизму, прошедшая на этой неделе в Иерусалиме, взбудоражила общественность в Израиле и за его пределами, ознаменовав серьёзные изменения в политическом нарративе ультраправого крыла Европы.

Мероприятие организовало израильское Министерство по делам диаспоры. Его цель - раскрыть суть "современного антисемитизма", определить меры борьбы с ним и повысить осведомлённость о его ключевых факторах, "обусловленных меняющимися реалиями" после атаки группировки ХАМАС 7 октября.

Среди присутствующих: Жордан Барделла, лидер французской партии "Национальное объединение" (RN, бывший "Национальный фронт"), и Марион Марешаль, внучка основателя "Нацфронта", известного отрицанием Холокоста Жан-Мари Ле Пена.

Конференцию бойкотировали видные деятели еврейских общин по всему миру, в том числе французский философ Бернар-Анри Леви, немецкий комиссар по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн, генеральный директор Антидиффамационной лиги (АDL) Джонатан Гринблатт и другие.

Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов (CER), сообщил Euronews, что также получил приглашение, но отклонил его, узнав о реакции "всех основных еврейских организаций Европы".

Президент страны тоже не стал участвовать, предпочтя мероприятию частный приём в своей резиденции.

"Если президент Израиля не приедет на эту конференцию, я тоже не буду на ней присутствовать", - сказал раввин.

Главным организатором форума выступил министр Амихай Шикли, отвечающий за укрепление связей между Израилем и еврейской диаспорой и борьбу с антисемитизмом. И к ней удалось привлечь тех, кого невозможно было даже представить в качестве союзника - европейских политиков ультраправого толка.

Главная, реальная угроза исходит от радикального ислама. И поэтому здесь у нас могут быть общие союзники, с которыми в прошлом мы не работали. Амихай Шикли изральский министр по делам диаспоры

В то же время, Израиль не "закрывает глаза на отрицающих Холокост", сказал Шикли в интервью Euronews.

"Главная, реальная угроза исходит от радикального ислама. И поэтому здесь у нас могут быть общие союзники, с которыми в прошлом мы не работали".

Именно так, по мнению Чикли, обстоит дело с ультраправой партией Франции.

"Мы хорошо знаем историю этой партии. Нам хорошо известна история отца (лидера RN Марин Ле Пен). Мы знаем, что он был антисемитом. И мы об этом не забываем", - сказал Шикли.

"Взгляните сами, кто выступает против ХАМАС? Кто выступает против радикального ислама? Кто выступает против решений МУС в отношении нашего премьер-министра и министра обороны? Это Барделла, Марин Ле Пен, это наши союзники в Европе. Такова новая реальность. Что ж, если для кого-то это вызов, то ничего страшного".

Ребрендинг ультраправых

Выступая на конференции, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что антисемитизм разрастается в европейских странах, в западной прессе, социальных сетях и элитных университетах США. По его мнению, протесты в американских кампусах против войны Израиля в Газе - это продукт "системного союза между ультрапрогрессивными левыми и радикальным исламом".

Тезис, который стал чуть ли не основным для нового альянса. Накануне конференции, в интервью газете Jerusalem Post Барделла обрисовал то, что он назвал новой линией фронта борьбы с антисемитизмом в XXI веке.

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"Это новообразование исходит от того, против чего я борюсь: исламистского фундаментализма и его главного союзника сегодня - французских радикальных левых", - сказал Барделла.

Марион Марешаль, племянница Марин Ле Пен и депутат Европарламента от группы европейских консерваторов и реформистов, назвала это "естественным выравниванием".

"Уже много лет наши соотечественники, исповедующие иудаизм, голосуют за Национальное объединение или за меня на европейских выборах", - сказала Марешаль.

Это новообразование исходит от того, против чего я борюсь: исламистского фундаментализма и его главного союзника сегодня - французских радикальных левых. Жордан Барделла лидер партии "Национальное объединение"

"Я хотела бы поблагодарить министра Шикли, который пригласил нас, за то, что он наконец-то покончил с этим, если можно так выразиться, табу, и теперь мы можем работать сообща с некоторыми израильскими чиновниками".

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Раввин Гольдшмидт объяснил Euronews такой расклад тем, что "ультраправые обещают своему электорату то, чего не обещают другие".

"Главное обещание ультраправых - обеспечение личной безопасности. А для еврейской общины с 7 октября вопрос безопасности стал первостепенным", - пояснил он.

Главное обещание ультраправых - обеспечение личной безопасности. А для еврейской общины с 7 октября вопрос безопасности стал приоритетным. Пинхас Гольдшмидт Председатель Конференции европейских раввинов

Еврейская община во Франции - самая многочисленная в Европе, однако предрассудки в их отношении во французском обществе до сих пор весьма распространены. В прошлом году во Франции было зарегистрировано в общей сложности 1570 антисемитских актов - на 6% меньше, чем в 2023 году, но в три раза больше, чем в 2022 году.

Раввин Гольдшмидт рассказал Euronews, что в парижском пригороде Сарсель более 70 % членов еврейской общины проголосовали за ультраправого кандидата.

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"Это показывает масштаб проблемы, которую необходимо решать, в том числе в Европе", - отметил он.

Интересы правительства Нетаньяху

Правительство Израиля, опирающееся на поддержку администрации президента США Дональда Трампа, похоже, обретает новых союзников в Европе. Но в то же время, премьер-министр Нетаньяху сталкивается со всё новыми и новыми проблемами внутри страны.

После двух месяцев перемирия, по которому из Газы были освобождены десятки израильских заложников в обмен на почти 1800 палестинских заключённых, Израиль возобновил наземную операцию в секторе, с целью, как предполагают аналитики, оккупировать его значительную часть.

Израильская общественность задаётся вопросами, поможет ли это вернуть заложников, всё еще удерживаемых ХАМАС, или боевые действия обрекают их на верную смерть. Не говоря уже о том, что возобновление войны влечёт за собой новые разрушения и гибель людей в Газе.

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Во вторник и среду в Иерусалиме и Тель-Авиве прошли митинги протеста, требующие немедленного заключения сделки по заложникам, в ответ на решение Нетаньяху возобновить боевые действия в Газе, которое, по мнению протестующих, является политически мотивированным.

В четверг парламент Израиля одобрил ключевую часть плана премьера по реорганизации судебной системы, разозлив оппозицию и протестующих, которые видят в этом узурпацию власти правительством.

Закон расширяет полномочия правительства в назначении судей.

После начала войны в 2023 году кабинет Нетаньяху поставил на паузу судебную реформу. А в январе 2024-го Верховный суд отклонил законопроект, который не позволил бы судьям отменять некоторые решения правительства.

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Усилия по реорганизации судебной системы возобновились в этом месяце после того, как Израиль прекратил перемирие с ХАМАС и возобновил наступление. Это помогло укрепить позиции правящей коалиции Нетаньяху, которая опирается на ультраправые партии, ратующие за продолжение войны.