Новая операция ЦАХАЛ в Газе: что будет с оставшимися заложниками?

Euronews поговорил с израильтянами, пережившими теракты ХАМАС 7 октября, о дипломатии и силовом подходе, об их растущей тревоге за заложников, всё ещё удерживаемых в Газе, а также о том, как сами палестинцы могут оказать давление на боевиков, чтобы война прекратилась.

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После прекращения двухмесячного перемирия, в результате которого из Газы были освобождены десятки израильских заложников в обмен на почти 1800 палестинских заключённых, Израиль, по сообщениям, планирует новую, более масштабную наземную операцию в Газе, которая может включать в себя оккупацию значительной части анклава.

Спустя почти полтора года после нападения ХАМАС 7 октября, в результате которого погибли около 1200 израильтян и началась война, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, похоже, настроен решительно и имеет больше возможностей, чем когда-либо, для достижения заявленных целей – уничтожения политического и военного потенциала исламистской группировки и устранения любой будущей угрозы из Газы.

Однако всё чаще задаются вопросы, в первую очередь внутри израильского общества: поможет ли это вернуть заложников, всё ещё удерживаемых ХАМАС? Или это подвергнет их жизни ещё большей опасности и в то же время приведёт к ещё большим разрушениям и гибели людей в Газе?

Рон Сегев, переживший нападение ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova, говорит, что освобождение заложников – единственная цель израильтян.

"Я знаю, что с того дня прошло полтора года. Некоторые люди возвращаются к своей обычной жизни. Но я могу сказать, что мы, выжившие, не сдвинемся с мёртвой точки, пока все не вернутся домой", – рассказал израильтянин в интервью Euronews.

Мемориал на месте проведения музыкального фестиваля Nova на юге Израиля. AP Photo/Ohad Zwigenberg

Дочь ирландца Томаса Хэнда провела 50 дней в плену у боевиков, прежде чем её освободили во время непродолжительного перемирия в ноябре 2023 года. Он не верит, что дипломатия может помочь освободить заложников.

"Первая фаза [соглашения о перемирии] была достигнута только благодаря военным действиям, когда ХАМАСовцы почувствовали, что будут уничтожены", – говорит Хэнд.

Во вторник сотни палестинцев в Газе провели редкую публичную акцию протеста, требуя прекращения войны и призывая ХАМАС пойти на уступки.

"Я рад, что жители Газы пытаются заявить о себе. Они делали это с открытыми лицами, что очень рискованно", – отмечает Хэнд в интервью Euronews.

Протесты против правления ХАМАС с риском для жизни вселяют надежду, добавил он. Однако Хэнд по-прежнему скептически относится к тому, что выступление против боевиков изменит ситуацию.

"Если гражданские лица, скажем так, выступят против вооружённой террористической организации, они будут раздавлены. Сейчас у них нет шансов", – считает он.

"Может быть, в будущем, если ООН, египетская армия, израильская армия войдут туда в составе международного контингента, то, возможно, так удастся поддержать мирных жителей и избавиться от ХАМАС", – добавил Хэнд.

Редкая публичная акция протеста против правления ХАМАС в Газе. AP Photo/Jehad Alshrafi

Ранее в этом месяце Израиль прекратил поставки продовольствия, топлива, медикаментов и гуманитарной помощи примерно 2 миллионам палестинцев, проживающих в сектора Газа.

Израиль возобновил наземную операцию, заявив, что она будет продолжаться до тех пор, пока ХАМАС не вернёт 59 заложников (не все из них живы), которых он всё ещё удерживает. Еврейское государство также требует, чтобы группировка отказалась от власти и разоружилась.

ХАМАС заявил, что освободит оставшихся пленников только в обмен на палестинских заключённых, длительное прекращение огня и вывод израильских войск из Газы.

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Израильтяне уже несколько дней выходят на улицы в знак протеста против неспособности правительства заключить сделку по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, а также против недавних шагов по отстранению высокопоставленных чиновников в области безопасности, которые многие рассматривают как угрозу системе сдержек и противовесов внутри израильской демократии.