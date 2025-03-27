Самые сильные лесные пожары в истории Южной Кореи

By Euronews

Число жертв лесных пожаров охвативших южные провинции Южной Кореи возросло до 26 человек, десятки пострадали

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Число жертв лесных пожаров, охвативших юго-восток Южной Кореи, возросло до 26 человек, 30 пострадало - 8 из них серьезно. Сообщается, что большинство жертв - пожилые люди, не успевшие или не захотевшие сразу покинуть свои дома в опасных районах.

Разрушено более 325 зданий, включая древние буддийские храмы. В зоне бедствия объявлено чрезвычайное положение. Проводится эвакуация. Из опасных районов вывезено около 37 180 тыс. человек. Они размещены во временных центрах.

По последней информации местных СМИ, лесные пожары охватили 88 980 гектаров земли.

Лесные пожары, вызванные сильными и сухими ветрами, начались в минувшую пятницу на юго-востоке Южной Кореи в уезде Санчхон в 250 км от Сеула. Позже огонь распространился на соседние уезды, в том числе Ыйсон, Чонсон, Ёнъян и Ёндок, а также город Андон.

В провинции Ыйсон сгорел храм VII века. Правда, культовые реликвии, в том числе каменную статую Будды, из храма успели вывезти. В храмовом комплексе Гунса огонь уничтожил 20 из 30 строений.

Эвакуированы жители исторической деревни Хахоэ, основанной в XV веке и внесеннной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эксперты отмечают, что это самые масштабные пожары в Южной Корее за всю историю наблюдений.

Для борьбы с огнем правительство задействовало тысячи спасателей и десятки вертолетов. Но по словам чиновников, их работу затрудняет сильный ветер, раздувающий и распространяющий пламя.

В четверг к тушению огня подключились пожарные вертолеты. Один из пилотов погиб в результате крушения машины.

Глава лесохозяйственной службы Кореи Лим Сан Соп сообщил, что в четверг в районе стихийного бедствия ожидается "небольшой дождь". Но добавил, что для борьбы с огнем этого, по всей видимости, будет недостаточно.

В среду исполняющий обязанности президента Хан Дак Су, обращаясь к жителям Южной Кореи, подчекнул, что "потери постоянно растут": "Есть основания полагать, что масштабы разрушений от лесных пожаров будут такими, каких мы никогда не видели. Поэтому мы должны направить все наши силы на тушение лесных пожаров прямо сейчас, на этой неделе".

Власти Южной Кореи предполагают, что причиной столь сильных пожаров мог стать человеческий фактор. В частности, речь идет о случаях, когда люди поджигали засохшую траву для очистки могил своих родственников или проводили сварочные работы вблизи лесных массивов. Это еще предстоит выяснить специальной комиссии.