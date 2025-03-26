США вводят пошлины на импорт автомобилей в 25%

Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт автомобилей

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Администрация США введет импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в среду во время общения с журналистами в Белом доме.

"Мы будем фактически взимать тариф в размере 25%. Но если вы собираете автомобили в Соединенных Штатах, то тарифов не будет", - сказал он.

Введение пошлин на импорт автомобилей, по утверждению Белого дома, будет способствовать внутреннему производству, но также может оказать финансовое давление на автопроизводителей, которые зависят от глобальных цепочек поставок.

"Это продолжит стимулировать рост", - заверил Трамм.

Однако введение новых тарифов может вызвать дополнительные трудности даже для американских автопроизводителей, поскольку они закупают свои компоненты в разных странах мира. А это означает, что они могут столкнуться с более высокими затратами и снижением продаж.

После объявления о введении 25-процентных пошлин акции General Motors упали примерно на 3%, Jeep и Chrysler - почти на 4%.