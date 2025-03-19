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Израиль возобновил наземную операцию, ЦАХАЛ входит в коридор Нецарим

Палестинцы эвакуируют раненого мужчину после того, как его дом подвергся израильскому обстрелу в городе Газа, 19 марта 2025 г.
Палестинцы эвакуируют раненого мужчину после того, как его дом подвергся израильскому обстрелу в городе Газа, 19 марта 2025 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
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Армия обороны Израиля начала новую сухопутную операцию на юге и в центре сектора Газа с целью "расширить зону безопасносности".

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Израиль начал "целенаправленную наземную операцию" по возвращению под свой контроль части коридора Нецарим. Это созданная ЦАХАЛом шестикилометровая военная зона, которая простирается от израильской границы с сектором Газа до Средиземного моря и разделяет анклав на южную и северную части.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что армия планирует наносить удары "такой силы, какой ещё не видели". Что знаменует собой конец двухмесячному режиму прекращению огня.

В своём заявлении Кац также отметил: "удары ВВС по террористам ХАМАС были лишь первым шагом. Дальше будет гораздо сложнее, и вы заплатите за всё сполна".

В феврале, когда Израиль и палестинская группировка заключили соглашение о временном прекращении огня, военные ЦАХАЛ покинули коридор.

Кац также предупредил: если боевики не освободят заложников, удерживаемых с 2023 года, то скоро выйдет приказ об эвакуации жителей из зон боевых действий в Газе, и атаки на ХАМАС усилятся.

Ппалестинцы направляются из Бейт-Хануна в Джабалию через день после возобновления операции Израиля в секторе Газа, 19 марта 2025 г.
Ппалестинцы направляются из Бейт-Хануна в Джабалию через день после возобновления операции Израиля в секторе Газа, 19 марта 2025 г.AP Photo

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что удары вторника - это "только начало" и что Израиль не остановится до тех пор, пока не достигнет всех своих военных целей.

В среду, Организация Объединенных Наций подтвердила гибель одного из своих сотрудников и ранение ещё пяти человек в результате удара по гостевому дому ООН в Газе.

Хорхе Морейра да Силва, глава Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS), не уточнил, кто за этим стоит, но сказал, что речь идёт о преднамеренной атаке.

Армия обороны Израиля отвергла обвинения, заявив, что не обстреливала здание ООН.

Морейра да Силва настаивает, что израильские военные были проинформированы о местонахождении объекта и знали, что это помещение ООН, где живут и работают её сотрудники.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, с начала вторника погибли 436 человек, в том числе 183 ребёнка и 94 женщины, по меньшей мере 678 получили ранения.

В своих подсчётах ведомство не делает различий между мирными жителями и террористами.

Израильские военные утверждают, что наносят удары только по объектам ХАМАС и обвиняют группировку в гибели мирных жителей, утверждая, что та использует их как живой щит.

Видеомонтаж • Lucy Davalou

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