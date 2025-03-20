Войска ВСУ не были окружены в Курской области, заявляют в Киеве

Силы ВСУ в Курской области за последние дни потеряли позиции, но не были окружены российскими войсками, несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

На прошлой неделе оба президента неоднократно заявляли, что "тысячи" украинских солдат были окружены российскими военными в Курской области.

Трамп заявил, что попросил Путина пощадить их.

"Я настоятельно попросил президента Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, какой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Господь!!!", - сказал Трамп.

Однако украинские власти и военачальники опровергли эти заявления, заявив, что Украина отступает с российской территории, захваченной в результате неожиданного вторжения прошлым летом, но никакие силы ВСУ не были окружены.

Украинский солдат проходит мимо мэрии Суджи в Курской области. Россия, 16 августа 2024 г. AP Photo

Институт изучения войны (ISW) заявил, что не обнаружил "никаких геолокационных свидетельств", указывающих на то, что российские силы окружили значительное количество украинских войск в Курске или где-либо еще вдоль линии фронта в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 марта, что российские войска концентрируются в Курской области на границе с Сумской областью Украины и, возможно, готовят новые атаки на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

По мнению аналитиков ISW, эти планы могут быть частью другой стратегии, которую, вероятно, реализует Москва. Кремль продолжает требовать от Украины уступить территории, которые Россия в настоящее время не занимает, и создать условия для выдвижения дальнейших территориальных требований.

Этим можно объяснить недавнюю российскую наступательную операцию в южной части Запорожской области, где российские войска усиливают натиск, вероятно, в направлении города Запорожье, на фоне продолжающихся требований Кремля о том, чтобы Украина уступила России весь этот южный регион.

За последние несколько дней вопрос о Запорожской атомной электростанции, крупнейшем подобном объекте в Европе, неоднократно обсуждался между Киевом и Вашингтоном.

Российский военнослужащий охраняет территорию Запорожской АЭС, 1 мая 2022 г. AP Photo

В среду Белый дом предложил Украине передать контроль над своими электростанциями США в рамках продолжающихся переговоров о прекращении огня.

"Соединенные Штаты могли бы быть очень полезны в управлении этими станциями благодаря своему опыту в области электроэнергетики и коммунального хозяйства. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на пресс-брифинге.

Зеленский сказал, что обсуждал с Трампом возможность помощи США в восстановлении Запорожской АЭС, но не ее принадлежность.

"Все атомные электростанции принадлежат народу Украины", - сказал Зеленский, отметив, что они находятся в государственной собственности, даже если они "временно оккупированы" Россией.

Российские войска захватили контроль над Запорожской АЭС в первые дни полномасштабного вторжения и с тех пор превратили ее в военную базу и площадку для атак беспилотников на подконтрольные Украине территории, заявили украинские власти.

По словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, с лета прошлого года на территории станции было размещено около 1000 российских солдат.