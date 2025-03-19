Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Россия и Украина обменялись ударами после разговора Трампа и Путина

Украинские дроны "Лютый" перед запуском, иллюстрационное фото.
Украинские дроны "Лютый" перед запуском, иллюстрационное фото. Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано
Войска РФ атаковали поздно вечером во вторник Украину несколькими десятками ударных беспилотников, повреждены две больницы в Сумской области. В России после атаки БпЛА загорелась нефтебаза в Краснодарском крае.

Войска РФ атаковали поздно вечером во вторник Украину несколькими десятками ударных беспилотников, написал в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.

"Сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно России. Около 40 "Шахедов" в нашем небе, работает ПВО. К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "Шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкассской областях", - написал Зеленский.

Новая атака российских дронов по Украине произошла через несколько часов после телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, по итогам которого, как сообщается, Путин отдал приказ российским военным прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Зеленский поддержал прекращение ударов, но заявил, что Украина ответит на любую атаку. "Не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать", - заявил он.

Россия в ночь на среду также подверглась удару украинских беспилотников. Сообщается о пожаре на нефтебазе в станице Кавказской под Кропоткиным Краснодарского края. Местные власти заявили, что обломки сбитых дронов повредили трубопровод между резервуарами.

В Минобороны РФ утверждают, что в ночь на среду было сбито 57 БпЛА над российскими регионами, при этом Краснодарский край в сводку ведомства не попал

