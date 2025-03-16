Более 30 человек стали жертвами сильнейших штормов в США

РЕКЛАМА

В результате штормов, вызвавших десятки торнадо и лесных пожаров, которые пронеслись по всей территории США, погибли по меньшей мере 33 человека. Эксперты предупреждают, что в ближайшие сутки ситуация еще больше усугубится.

Восемь человек погибли в результате столкновения автомобилей в округе Шерман на западе Канзаса после того, как сильный ветер вызвал пыльную бурю на крупном шоссе. В смертельную аварию попали более 50 автомобилей.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз сообщил, что шесть человек погибли в трех разных округах, еще три человека числятся пропавшими без вести. Еще почти 30 человек получили ранения по всему штату.

По данным властей, в центральном штате Миссури за ночь произошло больше смерчей, чем в любом другом штате, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек. Один человек погиб после того, как торнадо полностью разрушил его дом.

"Дом было не узнать. Просто груда обломков", - сказал коронер Джим Эйкерс из округа Батлер, описывая картину, которая предстала перед спасателями. "Пол был перевернут. Мы ходили по стенам".

Власти Арканзаса сообщили, что три человека погибли в округе Индепенденс и еще 29 получили ранения в восьми округах.

"У нас есть команды, которые оценивают ущерб от торнадо прошлой ночью, и на месте работают сотрудники служб быстрого реагирования, чтобы оказать помощь", - написала губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс в сети X.

Сандерс, Ривз и губернатор Джорджии Брайан Кемп объявили чрезвычайное положение в своих штатах. Кемп заявил, что делает это в преддверии надвигающейся сильной непогоды в ранние часы воскресенья.

В пятницу власти сообщили, что три человека погибли в автомобильных авариях во время пыльной бури в Амарилло, штат Техас.

Стихия угрожает более 100 миллионам человек

Крупные штормы вызвали ветры, которые привели к смертоносным пыльным бурям и раздули более 100 лесных пожаров.

Прогнозируется, что экстремальные погодные условия затронут регион, где проживает более 100 миллионов человек. Порывы ветра до 130 км/ч прогнозируются от канадской границы до Техаса, что грозит метелями в более холодных северных районах и лесными пожарами в более теплых и сухих южных районах.

Масштаб ущерба, нанесенного лесными пожарами в округе Логан, штат Оклахома AP/AP

В некоторых населенных пунктах Оклахомы объявлена эвакуация: по всему штату возникло более 130 лесных пожаров. Почти 300 домов были повреждены или уничтожены, по словам губернатора Кевина Стилла, который также добавил, что пожары полыхали на площади 689 кв. км.

Национальная метеорологическая служба США также сообщила, что штормы принесли с собой огромное количество осадков. В нескольких районах произошло наводнение, и еще многим грозит опасность. Власти призывают жителей районов, пострадавших от штормов, оставаться в помещениях и соблюдать осторожность.