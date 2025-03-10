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Временный президент Сирии обещает расследовать насилие в Латакии и наказать виновных

Активисты протестуют против недавней волны насилия и межконфессиональных нападений в прибрежном регионе Сирии в Дамаске, Сирия, воскресенье, 9 марта 2025 г.
Активисты протестуют против недавней волны насилия и межконфессиональных нападений в прибрежном регионе Сирии в Дамаске, Сирия, воскресенье, 9 марта 2025 г. Авторское право Omar Sanadiki/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Omar Sanadiki/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Malek Fouda и AP
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа формирует комитеты по расследованию недавних вспышек насилия в Латакии

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Засада на патруль сирийских сил безопасности, устроенная боевиками, верными свергнутому лидеру Башару Асаду, переросла в столкновения. Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа осудил насилие, произошедшее за последние четыре дня в провинции Латакия, где, по одним данным, силы безопасности подавляли мятеж сторонников Башара Асада - по другим, не имеющие отношения к властям группы расправлялись с алавитами под предлогом борьбы со сторонниками режима.

Происходящее в районе портового города Латакия вновь открыло раны 13-летней гражданской войны и вызвало самую смертоносную волну насилия в Сирии с декабря, когда повстанцы во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS) свергли Асада.

Контрнаступление против сторонников Асада в прибрежном регионе, населённом преимущественно алавитами, привело к хаосу в нескольких городах и посёлках. Правозащитные группы сообщили о десятках случаев убийств из мести, совершенных суннитскими боевиками, нацеленными на религиозное меньшинство, к которому принадлежит и Асад, независимо от того, участвовали ли они в повстанческом движении.

Находясь в засаде, проасадовские боевики-алавиты нанесли поражение правительственным силам безопасности, а затем взяли под контроль Кардаху, родной город Асада, в то время как Дамаск спешно подтягивал подкрепление.

Представитель министерства обороны полковник Хасан Абдель-Гани заявил в воскресенье, что силы безопасности восстановили контроль над регионом и продолжат преследовать лидеров активизировавшегося повстанческого движения.

Но, несмотря на призывы властей прекратить межконфессиональные подстрекательства, столкновения обернулись смертельным исходом, и многие мирные жители были убиты.

Большинство погибших, очевидно, являются представителями общины алавитов, которые проживают в основном в прибрежной провинции страны, в том числе в городах Латакия и Тартус. По оценкам правозащитных групп, погибли сотни мирных жителей.

Сирийский мониторинговый центр по правам человека заявил о 745 убитых мирных жителях, в основном в перестрелках. Кроме того, по тем же данным, погибли 125 сотрудников правительственных сил безопасности и 148 боевиков из вооруженных группировок, связанных с Асадом.

Новое временное правительство Сирии находится под властью суннитских исламистов. Временный президент Ахмад Аш-Шараа, бывший лидер HTS, пообещал, что страна перейдет к системе, включающей в себя мозаику религиозных и этнических групп Сирии, в результате честных выборов, но скептики сомневаются, что это произойдет на самом деле.

Аш-Шараа обратился к сирийцам и международному сообществу в своем обращении в выходные, призвав к ответственности всех, кто причиняет вред гражданскому населению и плохо обращается с заключенными.

Возложив ответственность за вспышку насилия на остатки прежнего правительства и некоторые иностранные стороны, поддерживающие их, Аш-Шараа также сформировал комитет, состоящий в основном из судей, для расследования случаев насилия.

Госсекретарь США Марко Рубио призвал сирийские власти "привлечь к ответственности виновных в этих массовых убийствах". Он добавил, что США "солидарны с религиозными и этническими меньшинствами Сирии, включая христианские, друзские, алавитские и курдские общины".

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