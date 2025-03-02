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Сирия отмечает первый за пятьдесят лет Рамадан без Асадов

Мусульмане собираются на ифтар в первый день Рамадана
Мусульмане собираются на ифтар в первый день Рамадана Авторское право Ghaith Alsayed/AP Photo
Авторское право Ghaith Alsayed/AP Photo
By Malek Fouda и AP
Опубликовано
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Сирийцы-мусульмане начали отмечать первый без семьи Асадов. Новое исламистское правительство распорядилось закрывать рестораны и кафе в Дамаске от рассвета до захода солнца.

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Дамаск впервые за более чем пять десятилетий отмечает священный месяц Рамадан без семьи Асадов.

В начале декабря последний представитель рода Асадов, Башар Асад, был свергнут в результате переворота исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

В первый день поста временное министерство религиозных культов Сирии распорядилось закрыть все рестораны, кофейни и уличные киоски с едой в течение дня и запретило публичное употребление пищи и напитков. За нарушение правил были введены наказания — штрафы и тюремное заключение сроком до трех месяцев.

"Это нечто новое, хорошее и достойное уважения, означающее, что ритуалы Рамадана будут соблюдаться в полном объеме во всех их аспектах", — говорит житель Дамаска Мунир Абдалла.

Прихожане выходят из мечети Омейядов в Дамаске, 1 марта 2025
Прихожане выходят из мечети Омейядов в Дамаске, 1 марта 2025Omar Sanadiki/AP Photo

Другой житель Дамаска Мохаммад Куса также приветствовал эту меру, отметив, что она возвращает Рамадану его смысл. По его словам, во времена правления Асада, все рестораны были открыты, и это не отражало значимости священного месяца для мусульман.

"До падения режима Асада, в прошлый Рамадан, это даже не было похоже на Рамадан. Вы не могли этого понять. Но сейчас это очевидно. Рестораны закрыты, люди открыто не нарушают пост. Видно, что никто не курит и не ест на улицах. Раньше мы почти не чувствовали, что сейчас Рамадан", — говорит он.

Однако есть опасения, что Сирия под руководством Ахмеда аш-Шараа может превратиться в исламское государство.

"Рамадан в этом году приобретает новый вкус. Это Рамадан победы и освобождения", — заявил временный министр по делам религии Хуссам Худж-Хусейн.

Прихожане в мечети Омейядов в Дамаске, 1 марта 2025
Прихожане в мечети Омейядов в Дамаске, 1 марта 2025Omar Sanadiki/AP Photo

Ахмед Аш-Шараа ранее заверял мировых лидеров, что будет уважать множество религий Сирии, не будет препятствовать чьим-либо личным свободам или навязывать религиозное управление обществу.

Есть опасения, что суровые последствия нарушения традиций Рамадана могут заставить людей воздерживаться от еды и питья в общественных местах из страха перед репрессиями.

Большинство стран мира с мусульманским населением, включая Саудовскую Аравию, Индонезию, Сирию и Кувейт, начали соблюдать Рамадан в субботу. Некоторые другие страны, в том числе Малайзия и Япония, начнут священный месяц в воскресенье.

Рамадан — девятый месяц исламского лунного календаря, и дата его начала традиционно зависит от появления растущей луны. Мусульмане, соблюдающие Рамадан, постятся от восхода до заката солнца в знак поклонения и сочувствия тем, кому повезло меньше.

Постящиеся обычно принимают предрассветную пищу, называемую "сухур", и заканчивают пост после захода солнца, принимая пищу, известную как "ифтар", что в переводе с арабского означает "завтрак".

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