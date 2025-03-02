Сирия отмечает первый за пятьдесят лет Рамадан без Асадов

Сирийцы-мусульмане начали отмечать первый без семьи Асадов. Новое исламистское правительство распорядилось закрывать рестораны и кафе в Дамаске от рассвета до захода солнца.
Дамаск впервые за более чем пять десятилетий отмечает священный месяц Рамадан без семьи Асадов.
В начале декабря последний представитель рода Асадов, Башар Асад, был свергнут в результате переворота исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".
В первый день поста временное министерство религиозных культов Сирии распорядилось закрыть все рестораны, кофейни и уличные киоски с едой в течение дня и запретило публичное употребление пищи и напитков. За нарушение правил были введены наказания — штрафы и тюремное заключение сроком до трех месяцев.
"Это нечто новое, хорошее и достойное уважения, означающее, что ритуалы Рамадана будут соблюдаться в полном объеме во всех их аспектах", — говорит житель Дамаска Мунир Абдалла.
Другой житель Дамаска Мохаммад Куса также приветствовал эту меру, отметив, что она возвращает Рамадану его смысл. По его словам, во времена правления Асада, все рестораны были открыты, и это не отражало значимости священного месяца для мусульман.
"До падения режима Асада, в прошлый Рамадан, это даже не было похоже на Рамадан. Вы не могли этого понять. Но сейчас это очевидно. Рестораны закрыты, люди открыто не нарушают пост. Видно, что никто не курит и не ест на улицах. Раньше мы почти не чувствовали, что сейчас Рамадан", — говорит он.
Однако есть опасения, что Сирия под руководством Ахмеда аш-Шараа может превратиться в исламское государство.
"Рамадан в этом году приобретает новый вкус. Это Рамадан победы и освобождения", — заявил временный министр по делам религии Хуссам Худж-Хусейн.
Ахмед Аш-Шараа ранее заверял мировых лидеров, что будет уважать множество религий Сирии, не будет препятствовать чьим-либо личным свободам или навязывать религиозное управление обществу.
Есть опасения, что суровые последствия нарушения традиций Рамадана могут заставить людей воздерживаться от еды и питья в общественных местах из страха перед репрессиями.
Большинство стран мира с мусульманским населением, включая Саудовскую Аравию, Индонезию, Сирию и Кувейт, начали соблюдать Рамадан в субботу. Некоторые другие страны, в том числе Малайзия и Япония, начнут священный месяц в воскресенье.
Рамадан — девятый месяц исламского лунного календаря, и дата его начала традиционно зависит от появления растущей луны. Мусульмане, соблюдающие Рамадан, постятся от восхода до заката солнца в знак поклонения и сочувствия тем, кому повезло меньше.
Постящиеся обычно принимают предрассветную пищу, называемую "сухур", и заканчивают пост после захода солнца, принимая пищу, известную как "ифтар", что в переводе с арабского означает "завтрак".