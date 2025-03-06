Министр обороны: Франция поделится с Украиной собственными разведданными

Франция предложила Украине поделиться разведданными. Министр обороны Себастьян Лекорню заявил об этом в четверг. Глава оборонного ведомства подтвердил, что американская разведка "приостановила спутниковые наблюдения" для Украины в среду днём.

РЕКЛАМА

Франция предложила Украине поделиться разведданными. Министр обороны Себастьян Лекорню заявил об этом в четверг, в интервью радиостанции France Inter.

Глава оборонного ведомства подтвердил, что американская разведка "приостановила спутниковые наблюдения" в среду днём. Себастьян Лекорню добавил, что французская разведка "является суверенной" и "обладает уникальными возможностями для сбора разведывательных данных". Ими страна "может поделиться с украинцами".

У нас есть разведывательные ресурсы, которые мы используем, чтобы помочь украинцам Себастьян Лекорню министр обороны Франции

Чтобы компенсировать приостановку американской военной помощи, "украинцы сделали запасы", заявил также Себастьен Лекорню. Кроме того, президент Республики попросил "ускорить предоставление различных пакетов помощи", потому что европейцы не могут быть декларативными".

"Думаю, что для наших британских друзей, которые находятся в разведывательном сообществе с Соединенными Штатами, это более сложно", – отметил Лекорню.

В среду Вашингтон заявил, что приостановил обмен разведданными с Украиной, прервав поток жизненно важной для борьбы с российскими войсками информации. Приостановка произошла после того, как администрация президента США приостановила военную помощь Киеву после размолвки Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Однако высокопоставленные американские чиновники подчеркнули, что приостановка обмена разведданными временная, директор ЦРУ Джон Рэтклифф выразил оптимизм по поводу того, что она будет отменена, когда Зеленский начнёт позитивно взаимодействовать с США в мирных переговорах.

Считается, что американские разведданные имеют решающее значение для отслеживания украинскими военными передвижений России и выбора целей для ударов. Украина также использует информацию при эксплуатации поставляемых США высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов (HIMARS) и тактических ракетных комплексов (ATACAMS).

Пока неясно, как решение США приостановить передачу разведывательной информации между Вашингтоном и Киевом отразится на связях между Украиной и другими западными державами.

Я думаю, что для наших британских друзей, которые находятся в разведывательном сообществе с США, это сложнее", - сказал Лекорню, имея в виду разведывательную группу "Пять глаз", в которую также входят Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер в среду уклонился от прямого ответа: "Я всегда четко заявлял, что нам необходимо обеспечить совместную работу США, Великобритании, Европы и Украины, но мы не должны выбирать между США и Европой - мы никогда не делали этого и не собираемся делать сейчас", - сказал он.

Архив: фото пресс-службы 93-й механизированной бригады Украины: солдат ВСУ запускает беспилотник из укрытия в частично оккупированном Торецке, февраль 2025 г. AP Photo

Зеленский во вторник заявил, что готов к мирным переговорам "как можно скорее", и наметил этапы завершения войны.

Однако против его условий выступают президент России Владимир Путин и его официальные лица. В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг идею использования европейских миротворческих сил, выдвинутую Великобританией и Францией в качестве части соглашения о прекращении огня.