Видео. Авдеевка: третья штурмовая бригада ВСУ делится съёмками последних часов перед отступлением

В выходные украинские войска провели скоординированный отход из Авдеевки, после того как военное руководство в Киеве объявило о выходе из города, который российские войска окружали в течение нескольких недель.

В субботу главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что принял решение об отводе войск, чтобы избежать окружения и "сохранить жизнь и здоровье военнослужащих".

Это произошло всего через несколько дней после того, как Украина заявила, что направляет дополнительные подкрепления в город, который наблюдатели считают стратегически важным из-за его расположения в 20 километрах к северу от Донецка.

В последние недели боев за контроль над Авдеевкой украинские войска закрепились на позициях вокруг коксохимического завода, а также сети его подземных туннелей.

В окрестностях задействованы оперативно-стратегическая группа "Таврия", которая в основном воюет на южных фронтах Украины, и Третья штурмовая бригада - элитное подразделение, состоящее из бывших ветеранов батальона "Азов" и обороны Мариуполя, также известное своей ролью в обороне Бахмута.

В пятницу Третья штурмовая бригада поделилась кадрами с коксохимического завода, сравнив его с печально известным заводом "Азовсталь" в Мариуполе. "На данный момент это новый "дом" Третьей штурмовой бригады. Вам это ничего не напоминает?" - написали они в социальных сетях.

"Авиабомбы каждый день - днем и ночью (...) Подразделения продолжают достойно противостоять врагу, возглавлять оборону и наносить рекордные потери противнику", - говорится в сообщении группы.

Спустя несколько часов Третья штурмовая бригада опубликовала видео, снятое, как утверждается, в туннелях под коксохимическим заводом, с подписью: "Военные укрываются от непрерывного вражеского огня, а медики стабилизируют состояние раненых. С потолка льется дождь".

В субботу было объявлено об их выводе.

Бригада опубликовала заявление, в котором говорится, что она отступила на позиции на окраине Авдеевки, "чтобы держать оборону на Авдеевском направлении".

Военные успехи России в Авдеевке имеют большое значение для военного нарратива Кремля в свете приближающейся второй годовщины вторжения России в Украину, которая будет отмечаться 24 февраля - и близких выборов президента РФ: Владимир Путин, считают эксперты, не упустит случая выдвинуть военные успехи в Украине на первый план.