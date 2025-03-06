By Euronews

Белый дом подтвердил, что Трамп направил посланника для беспрецедентных прямых переговоров с ХАМАС по поводу оставшихся заложников, удерживаемых в секторе Газа.

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В среду президент США Дональд Трамп выступил с "последним предупреждением" в адрес группировки ХАМАС, потребовав освободить израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

"Освободите всех заложников сейчас, не позже, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас все кончено", - написал Трамп в пространном сообщении на своей социальной платформе Truth.

Его пост появился через несколько часов после того, как Белый дом подтвердил, что Трамп направил посланника для беспрецедентных прямых переговоров с ХАМАС.

Вашингтон избегал прямых контактов с радикальной исламистской группировкой с 1997 года в рамках своей давней политики не вступать в отношения с организациями, внесенными в список террористических организаций США.

В своем посте Трамп предупредил, что ХАМАС ждет "адская расплата", если пленники, среди которых 24 живых заложника и тела 35 захваченных боевиками людей, не будут освобождены.

Он также обратился к населению сектора Газы: "И еще, жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы будете удерживать заложников. Если вы это сделаете, вы умрете!".

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что США вели "постоянные переговоры и обсуждения" с представителями ХАМАС через Адама Болера, кандидата Трампа на пост специального посланника по делам заложников.

Она отказалась изложить суть переговоров, но сказала, что решение Трампа вступить в контакт с группировкой было принято в "лучших интересах американского народа". Она отметила, что "на карту поставлены жизни американцев" - вероятно, имея в виду гражданина США Эдана Александера, которого в настоящее время удерживает ХАМАС.

У четверых других заложников, которые считаются погибшими, также есть гражданство США.

Левитт добавила, что с Израилем были проведены консультации перед переговорами.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признала, что прямые переговоры между США и ХАМАС имели место. "Израиль выразил Соединенным Штатам свою позицию относительно прямых переговоров с ХАМАС", - заявили в офисе Нетаньяху.

Официальный представитель ХАМАС сообщил Associated Press, что переговоры, которые состоялись в прошлом месяце, были посвящены освобождению заложников и возможности закончить войну без ХАМАС у власти в Газе.

Он добавил, что никакого прогресса достигнуто не было, но решение США о проведении переговоров было "многообещающим" и что ожидается продолжение дискуссий.

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС в настоящее время не определено. Израиль предложил ХАМАС согласиться на новый план, который, по их словам, был разработан и поддержан посланником США Стивом Виткоффом.

Согласно этому плану, ХАМАС освободит половину оставшихся заложников в обмен на обещание вести переговоры о длительном перемирии. Первая фаза перемирия будет продлена до середины апреля.

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Ранее в ХАМАС заявили что переговоры о второй фазе перемирия должны начаться немедленно, и раскритиковали решение Израиля заблокировать поставки помощи и продовольствия в сектор Газа. Израиль обвиняет боевиков в краже гуманитарных грузов, предназначенных для населения.