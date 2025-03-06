"Трамп может стать их спасителем". Семьи заложников просят США действовать в обход Нетаньяху

Родственники заложников, удерживаемых в Газе, провели в четверг акцию протеста в Тель-Авиве, обвинив израильского премьер-министра в том, что он несёт ответственность за гибель 37 пленников.

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Семьи заложников и участницы израильского женского протестного движения провели в четверг демонстрацию у штаб-квартиры правящей партии "Ликуд" в Тель-Авиве c требованием продлить сделку по освобождению заложников.

Участники акции призвали президента США Дональда Трампа не сотрудничать с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По словам Наамы Вайнберг, двоюродной сестры Итая Свирского, который умер после почти стодневного пребывания в плену в секторе Газа, Нетаньяху "несёт ответственность за смерть" 37 заложников.

"Не сотрудничайте с Нетаньяху. Не будьте тем, кто бросает заложников. Не будьте тем, кто будет нести ответственность за гибель тех, кто ещё жив", – обратилась Вайнберг к Трампу.

Протестующие настаивают на том, чтобы глава Белого дома подтолкнул Нетаньяху к заключению сделки по освобождению всех тех, кто остаётся в плену.

Трамп может стать их спасителем. Десятки заложников всё еще живы и ждут, когда их вызволят из ада. Наама Вайнберг участница акции протеста

Накануне 47-й президент США встретился с группой из восьми израильтян, освобождённых из плена ХАМАС, после чего он обратился к радикальной палестинской группировке в социальной сети Truth Social с "последним предупреждением", потребовав вернуть родным всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе.

Трамп также добавил, что "посылает Израилю всё необходимое, чтобы закончить работу".

Резкие высказывания Трампа прозвучали в среду, когда Белый дом заявил, что американские официальные лица ведут "постоянные переговоры" с представителями ХАМАС, отступив от давно проводимой США политики отказа от прямого взаимодействия с боевой группировкой.

Как пишет издание The Times of Israel, администрация Трампа не уведомляла Израиль заранее о том, что будет проводить переговоры непосредственно с представителями ХАМАС.

Израиль узнал о переговорах по "другим каналам", сообщили американские СМИ.

В четверг ХАМАС отмахнулся от комментариев Трампа и повторил, что освободит оставшихся израильских заложников только в обмен на длительное прекращение огня в секторе Газа.

Боевики обвинили Трампа и Нетаньяху в попытке отступить от соглашения о прекращении огня, достигнутого в январе. Документ предусматривает проведение переговоров о втором этапе перемирия, в ходе которого заложники будут освобождены в обмен на ещё большее количество палестинских заключённых, постоянное прекращение огня и полный вывод войск ЦАХАЛ из Газы.

По словам израильских чиновников, в Газе по-прежнему удерживаются от 22 до 24 живых заложников, а также тела по меньшей мере 35 человек.

Израиль приостановил поставки продовольствия, топлива, медикаментов и других товаров в сектор Газа, пытаясь оказать давление на ХАМАС, чтобы заставить группировку принять альтернативное соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников, спустя шесть недель после начала перемирия.