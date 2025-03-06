NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

"Трамп может стать их спасителем". Семьи заложников просят США действовать в обход Нетаньяху

Портреты заложников на акции протеста в Тель-Авиве, 6 марта 2024 года.
Портреты заложников на акции протеста в Тель-Авиве, 6 марта 2024 года. Авторское право Oded Balilty/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Oded Balilty/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rory Elliott ArmstrongAlexander Kazakevich и AP, The Jerusalem Post, The Times of Israel
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Родственники заложников, удерживаемых в Газе, провели в четверг акцию протеста в Тель-Авиве, обвинив израильского премьер-министра в том, что он несёт ответственность за гибель 37 пленников.

РЕКЛАМА

Семьи заложников и участницы израильского женского протестного движения провели в четверг демонстрацию у штаб-квартиры правящей партии "Ликуд" в Тель-Авиве c требованием продлить сделку по освобождению заложников.

Участники акции призвали президента США Дональда Трампа не сотрудничать с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По словам Наамы Вайнберг, двоюродной сестры Итая Свирского, который умер после почти стодневного пребывания в плену в секторе Газа, Нетаньяху "несёт ответственность за смерть" 37 заложников.

"Не сотрудничайте с Нетаньяху. Не будьте тем, кто бросает заложников. Не будьте тем, кто будет нести ответственность за гибель тех, кто ещё жив", – обратилась Вайнберг к Трампу.

Протестующие настаивают на том, чтобы глава Белого дома подтолкнул Нетаньяху к заключению сделки по освобождению всех тех, кто остаётся в плену.

Трамп может стать их спасителем. Десятки заложников всё еще живы и ждут, когда их вызволят из ада.
Наама Вайнберг
участница акции протеста

Накануне 47-й президент США встретился с группой из восьми израильтян, освобождённых из плена ХАМАС, после чего он обратился к радикальной палестинской группировке в социальной сети Truth Social с "последним предупреждением", потребовав вернуть родным всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе.

Трамп также добавил, что "посылает Израилю всё необходимое, чтобы закончить работу".

Резкие высказывания Трампа прозвучали в среду, когда Белый дом заявил, что американские официальные лица ведут "постоянные переговоры" с представителями ХАМАС, отступив от давно проводимой США политики отказа от прямого взаимодействия с боевой группировкой.

Как пишет издание The Times of Israel, администрация Трампа не уведомляла Израиль заранее о том, что будет проводить переговоры непосредственно с представителями ХАМАС.

Израиль узнал о переговорах по "другим каналам", сообщили американские СМИ.

В четверг ХАМАС отмахнулся от комментариев Трампа и повторил, что освободит оставшихся израильских заложников только в обмен на длительное прекращение огня в секторе Газа.

Боевики обвинили Трампа и Нетаньяху в попытке отступить от соглашения о прекращении огня, достигнутого в январе. Документ предусматривает проведение переговоров о втором этапе перемирия, в ходе которого заложники будут освобождены в обмен на ещё большее количество палестинских заключённых, постоянное прекращение огня и полный вывод войск ЦАХАЛ из Газы.

По словам израильских чиновников, в Газе по-прежнему удерживаются от 22 до 24 живых заложников, а также тела по меньшей мере 35 человек.

Израиль приостановил поставки продовольствия, топлива, медикаментов и других товаров в сектор Газа, пытаясь оказать давление на ХАМАС, чтобы заставить группировку принять альтернативное соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников, спустя шесть недель после начала перемирия.

Видеомонтаж • Rory Elliott Armstrong

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Трамп сделал "последнее предупреждение" ХАМАС. США подтвердили прямые переговоры с группировкой

Нетаньяху вновь предстал перед судом по делу о коррупции

Израиль критикуют за решение прекратить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа