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ХАМАС заявляет, что "нет никакого прогресса" по второму этапу прекращения огня

Разросшийся палаточный лагерь для перемещенных палестинцев расположен рядом с разрушенными домами и зданиями в городе Газа, сектор Газа, суббота, 1 марта 2025 г.
Разросшийся палаточный лагерь для перемещенных палестинцев расположен рядом с разрушенными домами и зданиями в городе Газа, сектор Газа, суббота, 1 марта 2025 г. Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By David O'Sullivan и AP
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ХАМАС обвинил Тель-Авив в нарушении соглашения и затягивании начала переговоров по второй фазе.

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ХАМАС заявил, что отвергает предложение Израиля о продлении первой фазы прекращения огня в Газе и обвинил Тель-Авив в нарушении соглашения и затягивании начала переговоров по второй фазе.

Срок действия первой фазы прекращения огня истекает в субботу. Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил телеканалу Al-Araby TV, что переговоры о второй фазе прекращения огня в Газе в настоящее время с группировкой не ведутся. Однако, по условиям соглашения между Израилем и ХАМАС, боевые действия не должны возобновляться до начала переговоров по второму этапу.

Первый этап сделки положил конец пятнадцатимесячным боям в секторе Газа и привел к освобождению 33 заложников, в том числе убитых, в обмен на почти 2000 палестинских заключенных. Второй этап должен привести к длительному прекращению огня и возвращению оставшихся заложников.

Очередной раунд переговоров прошел в Каире. ХАМАС на них не присутствовал, но его позиция была представлена египетскими и катарскими посредниками. Басем Наим, член политического бюро ХАМАС, сказал, что до возвращения израильских переговорщиков домой в пятницу "не было никакого прогресса" в поиске решения.

Наим сказал, что он "не знает", когда переговоры могут начаться снова.

Роми Гонен, одна из израильских заложниц, освобожденная из плена в Газе 19 января, призвала в Instagram к возобновлению сделки: "Это первая суббота с момента моего освобождения, когда наши братья и сестры не возвращаются домой. Чувства тяжелые, и у меня ком в горле. Пятьдесят девять заложников все еще находятся в плену и ждут возвращения домой. Я была там, я знаю — у них нет времени. Сделка и освобождения «не должны прекращаться. Мы должны вернуть их всех домой - живых к их семьям, а павших - на вечный покой".

Продовольственное агентство ООН, Всемирная продовольственная программа, сообщила в субботу в социальных сетях, что в ходе первого этапа сделки помощь была оказана 1 миллиону палестинцев. "Прекращение огня должно сохраниться, - говорится в сообщении. - Возврата назад быть не может".

Война в секторе Газа началась после кровавого нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибли 1200 человек. В результате последовавших боевых действий в анклаве погибли, по данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, более 48 000 палестинцев. При этом не указывается, какой процент погибших составляют боевики.

В январе обе стороны конфликта согласились на трехэтапное соглашение о прекращении огня с целью положить конец войне.

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