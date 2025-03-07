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Демонстранты держат фотографии израильских заложников, которые удерживаются в секторе Газа, во время протеста в Тель-Авиве, Израиль, четверг, 6 марта 2025 года.
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Видео. Семьи заложников призывают Трампа оказать давление на Нетаньяху

Семьи заложников в Газе протестуют в Тель-Авиве, призывая президента США Дональда Трампа оказать давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху для достижения соглашения, в то время как Израиль прекращает помощь Газе, чтобы заставить ХАМАС согласиться на перемирие.

Родственники заложников, все еще находящихся в Газе, снова вышли на акцию протеста в Тель-Авиве, призвав президента США Дональда Трампа повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для обеспечения их освобождения.

Наама Вайнберг, чей кузен Итай Свирский погиб после 99 дней в плену, назвала Нетаньяху "ответственным за смерть и убийство" 37 заложников и призвала Трампа не сотрудничать с ним.

Ранее американский президент после встречи с бывшими заложниками сделал "последнее предупреждение" ХАМАС. Тем временем Израиль приостановил помощь Газе, пытаясь оказать давление на палестинскую группировку для достижения нового соглашения о прекращении огня.

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