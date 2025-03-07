Видео. Семьи заложников призывают Трампа оказать давление на Нетаньяху

Родственники заложников, все еще находящихся в Газе, снова вышли на акцию протеста в Тель-Авиве, призвав президента США Дональда Трампа повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для обеспечения их освобождения.

Наама Вайнберг, чей кузен Итай Свирский погиб после 99 дней в плену, назвала Нетаньяху "ответственным за смерть и убийство" 37 заложников и призвала Трампа не сотрудничать с ним.

Ранее американский президент после встречи с бывшими заложниками сделал "последнее предупреждение" ХАМАС. Тем временем Израиль приостановил помощь Газе, пытаясь оказать давление на палестинскую группировку для достижения нового соглашения о прекращении огня.