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США прекращают обмен разведданными с Украиной - директор ЦРУ

FILE - Украинские военнослужащие готовятся к обстрелу российских позиций из гаубицы M777, поставленной США, в Харьковской области, Украина, 14 июля 2022 года.
FILE - Украинские военнослужащие готовятся к обстрелу российских позиций из гаубицы M777, поставленной США, в Харьковской области, Украина, 14 июля 2022 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin Paternoster
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Директор ЦРУ подтвердил, что США берут "паузу" в обмене разведданными с Киевом. Журналисты уточняют, что они ограничиваются избирательно.

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США прекратили обмен разведывательными данными с Украиной. Информацию. которую опубликовала со ссылкой на свои источники британская Financial Times, лично подтвердил для Fox news директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Он сослался на желание президента Трампа дать украинским властям возможность обдумать, действительно ли они заинтересованы в мирном урегулировании.

Рэтклифф дал понять, что ограничение, или "пауза", как он выразился, стали способом подтолкнуть переговоры в желаемом направлении. Он выразил надежду, что пауза вскоре будет снята.

Накануне британская Daily Mail писала, что США потребовали от Лондона также прекратить поставлять Украине разведданные, полученные от американских партнеров. Репортер Sky News Дебора Хейнс со слов своего источника в украинском руководстве назвала запрет избирательным - он, по ее словам, касается только информации о возможных военных целях для ВСУ на российской территории, но не на территории Украины.

В 2024 году американские СМИ сообщали, что ЦРУ и другие разведывательные службы США поставляют Киеву важнейшую информацию, позволяющую ВСУ отслеживать передвижения российских войск и наносить наносить целевые удары.

Быстро закончить войну между Россией и Украиной стало одним из предвыборных обещаний Трампа. На прошлой неделе он публично обвинил прилетевшего в Вашингтон Владимира Зеленского в неготовности к миру и попросил покинуть Белый Дом. А уже сегодня Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины, в котором тот заявляет о готовности работать "для достижения прочного мира".

К этому моменту Киев не комментировал информацию о прекращении поступления разведданных из США.

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