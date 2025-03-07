Десятки убитых в Латакии: новые силы безопасности Сирии попали в засаду

Не менее 70 человек убиты в провинции Латакия в столкновениях сторонников Асада с силами безопасности новых властей Сирии.
Силы безопасности новых властей Сирии попали в засаду, устроенную боевиками, связанными со свергнутым лидером Башаром Асадом в провинции Латакия, где находится российская авиабаза.
На данный момент известно о гибели более 70 человек - по неподтверждённым данным, среди них - сотрудники служб безопасности, бойцы, верные Асаду, и мирные жители.
Провластные СМИ пишут о том, что убиты около 70 сторонников бывшего режима и более 25 взяты в плен.
Новое правительство Сирии направило ночью из Дамаска крупные подкрепления в города Латакия и Тартус на северо-западе страны в попытке взять ситуацию под контроль. Прибрежный регион является сердцем религиозного меньшинства алавитов, к которому принадлежит и семья Асадов. Здесь свергнутый президент пользовался наибольшей поддержкой.
Вспышка насилия в минувший четверг стала самой значительной с тех пор, как Асад был отстранён от власти в начале декабря повстанческими группировками во главе с исламистской Хайят Тахрир аш-Шам.