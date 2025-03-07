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Десятки убитых в Латакии: новые силы безопасности Сирии попали в засаду

Силы безотпасности новых властей Сирии в провинции Латакия
Силы безотпасности новых властей Сирии в провинции Латакия Авторское право Omar Albam/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Omar Albam/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Не менее 70 человек убиты в провинции Латакия в столкновениях сторонников Асада с силами безопасности новых властей Сирии.

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Силы безопасности новых властей Сирии попали в засаду, устроенную боевиками, связанными со свергнутым лидером Башаром Асадом в провинции Латакия, где находится российская авиабаза.

На данный момент известно о гибели более 70 человек - по неподтверждённым данным, среди них - сотрудники служб безопасности, бойцы, верные Асаду, и мирные жители.

Провластные СМИ пишут о том, что убиты около 70 сторонников бывшего режима и более 25 взяты в плен.

Новое правительство Сирии направило ночью из Дамаска крупные подкрепления в города Латакия и Тартус на северо-западе страны в попытке взять ситуацию под контроль. Прибрежный регион является сердцем религиозного меньшинства алавитов, к которому принадлежит и семья Асадов. Здесь свергнутый президент пользовался наибольшей поддержкой.

Вспышка насилия в минувший четверг стала самой значительной с тех пор, как Асад был отстранён от власти в начале декабря повстанческими группировками во главе с исламистской Хайят Тахрир аш-Шам.

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