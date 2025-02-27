Сложить оружие и самораспуститься: лидер турецких курдов обратился к сторонникам из тюрьмы

В своём послании из тюрьмы на острове недалеко от Стамбула Абдуллах Оджалан, основатель Рабочей партии Курдистана (РПК), призвал сторонников положить конец 40-летнему конфликту с Анкарой.

"Я призываю сложить оружие и беру на себя историческую ответственность за этот призыв", – заявил 75-летний лидер турецких курдов в письме, зачитанном депутатами прокурдской Партии народной свободы и демократии (DEM).

Ранее делегация DEM смогла посетить Оджалана, отбывающего пожизненное заключение на острове Имралы в Мраморном море, и опубликовать фотографию встречи в своих социальных сетях.

Послание Оджалана под названием "Призыв к миру и демократическому обществу" было зачитано на турецком и курдском языках в отеле Elite World в Стамбуле.

Рабочая партия Курдистана – порождение XX века, века самого интенсивного насилия в истории, двух мировых войн, реального опыта строительства социализма и глобальной холодной войны. Полное отрицание курдской идентичности и ограничение основных прав и свобод, в частности свободы слова, сыграли важную роль в её возникновении и развитии. Абдуллах Оджалан основатель РПК

"Созовите свой конгресс и примите решение. Все боевые группы должны сложить оружие, а РПК должна самораспуститься", – говорится в послании заключённого курдского лидера.

В зачитанном тексте также говорится, что сегодня мирному процессу способствует "готовность, выраженная президентом Реджепаом Тайипом Эрдоганом, и положительная реакция других политических партий".

В частности, с примирительной риторикой выступил союзник Эрдогана из Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели.

Турецкие официальные лица не сообщили, что именно курдским группам было обещано в рамках мирных усилий.

Призыв к большей демократии в Турции

С конца декабря это уже третий раз, когда представителям партии DEM, третьей по численности силы в турецком парламенте, разрешают встретиться с Apo ("дядей" на курдском). В ходе предыдущих визитов Оджалан уже выражал свою "решимость" перевернуть страницу конфликта.

Оджалан находится в заключении с 1999 года после того, как он был осуждён за государственную измену. Как считается, несмотря на изоляцию в островной тюрьме, он продолжает оказывать значительное влияние на РПК и её нынешнюю верхушку.

Если к его призыву прислушаются, что не гарантировано, Эрдоган получит историческую возможность окончательно интегрировать юго-восточные районы страны, где в результате насилия погибли тысячи людей и разрушена экономика.

Курдские женщины слушают послание Абдуллаха Оджалана, которое зачитали в прямом эфире депутаты партии DEM, Диярбакыр, 27 февраля 2025 года. AP Photo/Metin Yoksu

Мирные усилия предпринимаются в тот момент, когда главе государства и лидеру исламоконсервативной Партии справедливости и развития (AKP) может понадобиться поддержка прокурдской партии DEM в парламенте для принятия новой конституции, которая позволит ему остаться у власти.

Основной закон не позволяет Эрдогану, который находится у власти с 2003 года в качестве премьер-министра, а затем президента, снова баллотироваться на высший пост, если не будут назначены досрочные выборы, что также потребует поддержки со стороны парламентских курдов.

DEM добивается большей демократии в Турции и обеспечения прав для курдского населения страны, а также улучшения условий содержания Абдуллаха Оджалана.

Рабочая партия Курдистана была основана в 1978 году, с 1984 года она ведёт вооружённую борьбу против центрального правительства Турции. Организация признана террористической Турцией, США, ЕС и Великобританией.

Предыдущие попытки установить мир с РПК заканчивались неудачей, последняя из них была предпринята в 2015 году.

Руководство РПК, базирующееся на севере Ирака, а также сирийские курдские военизированные формирования, связанные с РПК, пока не отреагировали на призыв исторического лидера.

Первой на обращение Оджалана отреагировала правящая партия AKP, заместитель председателя которой Эфкан Ала заявил, что Турция "освободится от оков", если РПК действительно сложит оружие и распустится.