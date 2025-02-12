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Миллиардер Илон Маск, который руководит Департаментом эффективности правительства (DOGE), заявил, что США обанкротятся без сокращения бюджета. Эти слова прозвучали на фоне критики в адрес ведомства Маска в связи с его деятельностью по уменьшению федеральных расходов.

Маск, также возглавляющий SpaceX и Tesla, на вопрос журналистов о возможном конфликте интересов между его компаниями и работой в администрации Трампа, ответил, что он стремится быть максимально прозрачным в работе.

Илон Маск, глава Департамента эффективности правительства: "Именно прозрачность укрепляет доверие. Не просто утверждать, что ему доверяют. Не говорить, что ему можно доверять. Речь идет о прозрачности, чтобы вы могли видеть все, что происходит, и понимать, делаю ли я что-то, что выгодно одной из моих компаний, или нет? Это совершенно очевидно".

Дональд Трамп, президент США: "Мы бы решили, что не позволим ему заниматься этим сегментом или заглянуть в эту область, если бы сочли, что в этом есть недостаток прозрачности или конфликт интересов. Мы за этим тоже следим. Он крупный бизнесмен, он успешный человек. Вот почему мы хотим, чтобы он этим занимался. Мы не хотим, чтобы этим занимался неудачник".

Под угрозой закрытия в США оказались целые структуры и тысячи чиновников. Возмущенные перестройкой государственного аппарата, критики Трампа и Маска, обращаются с исками в суды.

На прошлой неделе федеральный судья вынес предварительный судебный запрет, блокирующий действия Трампа и Маска по сокращению численности и бюджета правительства, после того как 19 прокуроров штатов заявили, что DOGE не является официальным правительственным департаментом и нарушает федеральный закон.

Когда во вторник репортеры спросили Трампа, будет ли он соблюдать судебные постановления, поскольку несколько федеральных судей оспаривают его действия, президент США ответил положительно. "Я всегда соблюдаю судебные постановления", - сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп и глава Департамента эффективности правительства Илон Маск с сыном. 11 февраля, 2025г. Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В обмен на денежные стимулы Трамп и Маск подталкивают федеральных служащих к увольнению. Помимо того, что представители DOGE предложили миллионам работников уйти со службы, они предприняли шаги по замораживанию государственных средств и операций американских организаций по оказанию иностранной помощи, таких как Агентство США по международному развитию (USAID).

Критики масштабной инициативы по сокращению расходов, в том числе видные демократы, заявили, что она будет иметь серьезные внутренние и международные последствия.