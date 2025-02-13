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Маск призвал США избавиться от ненужных ведомств

Элон Маск слушает выступление президента Дональда Трампа на предвыборном мероприятии на фермерском шоу Батлера в октябре 2024 года.
Элон Маск слушает выступление президента Дональда Трампа на предвыборном мероприятии на фермерском шоу Батлера в октябре 2024 года. Авторское право AP Photo/Alex Brandon
Авторское право AP Photo/Alex Brandon
By Abby Chitty и AP
Опубликовано
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Соратник Трампа, Илон Макс призвал Америку расстаться с ненужными госструктурами и агентствами. Он сообщил об этом на саммите в Дубае.

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Глава департамента эффективности государственного управления США, соратник Трампа Илон Маск призвал избавляться от лишних ведомств, "как от сорняков". Об этом он заявил по видеосвязи на Всемирном саммите правительств в Дубае.

"Нам действительно нужно удалять целые агентства, не оставляя их частей. Иначе будет, как с сорняками. Если не удалить корень сорняка, то он легко вырастет снова", - заявил миллиардер.

Выступая перед участниками слета в Дубае, Маск обратил внимание на то, что в настоящее время в США действуют примерно 450 различных ведомств. По его словам, провести сокращения необходимо, даже если у оставшихся госорганов прибавится работы. Маск также уточнил, что Америке стоит меньше заниматься делами других стран и больше - своими собственными.

Признанный богатейшим человеком планеты, Маск стал руководителем нового Департамента эффективности государственного управления после победы на выборах Дональда Трампа. Макс пообещал, что работа его ведомства "вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств".

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