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Израиль ждет домой новую группу заложников

Родственники и сторонники израильтян, удерживаемых ХАМАСом в заложниках в секторе Газа, держат их портреты по случаю 500 дней плена, Иерусалим, понедельник, 17 февраля 2025 года.
Родственники и сторонники израильтян, удерживаемых ХАМАСом в заложниках в секторе Газа, держат их портреты по случаю 500 дней плена, Иерусалим, понедельник, 17 февраля 2025 года. Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Emma De Ruiter и AP
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В Израиле ждут возвращения шестерых выживших заложников, а также получения четырех тел погибших. Среди последних могут быть члены семьи Бибас, мама и два рыжих мальчика. Они стали символом трагедии 7 октября.

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Радикальная исламистская группировка ХАМАС может освободить на этой неделе еще шестерых заложников и, возможно, вернуть Израилю четыре тела погибших, сообщают израильские СМИ. Неожиданное ускорение темпов освобождения, очевидно, стало реакцией ХАМАС на согласие Израиля ввозить в Газу мобильные дома и строительную технику.

В списках на возвращение домой - Элия Коэн, Таль Шохам, Омер Шем Тов, Омер Венкерт, Хишам Аль-Сайед и Авера Менгисту, уточняет Форум семей заложников и пропавших без вести. Это последний обмен, который ХАМС и Израиль совершат в рамках первой фазы перемирия, истекающего в начале марта.

Где рыжие мальчики?

В СМИ и соцсетях циркулирует информация о том, что ХАМАС вернет Израилю и тела семьи Бибас - матери и двух рыжеволосых мальчиков, ставших для многих символом трагедии 7 октября 2023 года. Кадры их похищения облетели весь мир.

ХАМАС утверждает, что дети и мать убиты в результате израильского авиаудара в начале войны. Их отец Ярден Бибас, также взятый в плен, содержался отдельно и был освобожден в этом месяце. "Мы в смятении, - говорится в заявлении родственников семьи Бибас. - Пока мы не получим окончательного подтверждения, наше путешествие не закончено".

А Херут Нимроди, мать заложника Тамира Нимроди, знает, что ее сына нет в списках подлежащих обмену на первом этапе перемирия. Она волнуется, что затем сделка соврется. "Боюсь, что не доживу до того момента, когда смогу обнять сына, - говорит женщина. - А вдруг это конец (перемирия - прим.)? Мы еще не дошли до второй стадии".

Сделка о прекращении огня и обмене заложников на палестинских заключённых израильских тюрем была заключена между Израилем и ХАМАС в середине января. На втором этапе перемирия ХАМАС может освободить всех остающихся у него пленников. Группировка отвергла требование Израиля о разоружении и выходе из сектора Газа. По данным израильских властей, в руках ХАМАС на сегодня остаются 73 заложника. Ранее премьер-министр Нетальняху пообещал "открыть двери ада", если группировка, признанная террористической в ЕС и США, не вернет всех до единого.

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