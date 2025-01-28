Израиль уничтожил главу ХАМАС в Тулькарме

By Euronews и AP

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Израильские военные в ходе операции в районе Тулькарма на Западном берегу Иордана ликвидировали двух членов ХАМАС. Один из них Ихаб Абу Ативи, глава группировки в регионе, участник множества терактов. В ЦАХАЛ заявили, что Абу Ативи был убит ударом беспилотника.

"Его устранение является частью интенсивных контртеррористических операций, проводимых Армией обороны Израиля против террористических сетей в северной Самарии", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Перемещенные палестинцы возвращаются на север Газы AP Photo

Одновременно Армия обороны Израиля продолжает операцию в Дженине. За семь дней в Дженине, как утверждают военные, уничтожены более 15 террористов, а также арестованы свыше 40 человек, находившихся в розыске.