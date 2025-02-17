Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Пребывание папы Франциска в больнице продлено из-за "сложной клинической ситуации"

Статуя Папы Римского Иоанна Павла II перед поликлиникой Агостино Джемелли в Риме, понедельник, 17 февраля 2025 г.
Статуя Папы Римского Иоанна Павла II перед поликлиникой Агостино Джемелли в Риме, понедельник, 17 февраля 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin Paternoster
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Ватикан сообщил, что понтифику потребуется новый курс лечения и дальнейшая госпитализация после того, как у него была диагоностирована полимикробная инфекция дыхательных путей.

РЕКЛАМА

Состояние папы римского Франциска более серьезно, чем предполагалось ранее и его пребывание в больнице будет продлено, говорится в официальном заявлении Ватикана в понедельник.

Сообщается, что у 88-летнего понтифика полимикробная инфекция дыхательных путей, которая потребовала изменения его лечения для решения "сложной клинической ситуации".

Пресс-секретарь Ватикана Маттеро Бруни не назвал сроков лечения, но сказал, что сложность симптомов "потребует соответствующего пребывания в больнице".

По его словам, папа Франциск хорошо спал, прочитал несколько газет и позавтракал.

На прошлой неделе глава римско-католической церкви был доставлен в больницу Агостино Джемелли в Риме для проведения "диагностических тестов", связанных с инфекцией дыхательных путей. Его канцелярия подтвердила, что его встречи на этой неделе были отменены, включая запланированную на среду аудиенцию.

Он также пропустил еженедельную молитву Angelus в воскресенье - всего второй раз за почти 12 лет своего папства.

В юности в родной Аргентине ему удалили часть одного легкого после тяжелой пневмонии.

В 2023 году он был госпитализирован с бронхитом, после того как, по сообщениям, у него возникли проблемы с дыханием.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Папа Франциск госпитализирован для лечения бронхита

Папа Лев XIV, первый папа из США, обращается к толпе на площади Святого Петра

Папа Франциск умер от инсульта и последующей необратимой сердечной недостаточности - Ватикан