Пребывание папы Франциска в больнице продлено из-за "сложной клинической ситуации"

Состояние папы римского Франциска более серьезно, чем предполагалось ранее и его пребывание в больнице будет продлено, говорится в официальном заявлении Ватикана в понедельник.

Сообщается, что у 88-летнего понтифика полимикробная инфекция дыхательных путей, которая потребовала изменения его лечения для решения "сложной клинической ситуации".

Пресс-секретарь Ватикана Маттеро Бруни не назвал сроков лечения, но сказал, что сложность симптомов "потребует соответствующего пребывания в больнице".

По его словам, папа Франциск хорошо спал, прочитал несколько газет и позавтракал.

На прошлой неделе глава римско-католической церкви был доставлен в больницу Агостино Джемелли в Риме для проведения "диагностических тестов", связанных с инфекцией дыхательных путей. Его канцелярия подтвердила, что его встречи на этой неделе были отменены, включая запланированную на среду аудиенцию.

Он также пропустил еженедельную молитву Angelus в воскресенье - всего второй раз за почти 12 лет своего папства.

В юности в родной Аргентине ему удалили часть одного легкого после тяжелой пневмонии.

В 2023 году он был госпитализирован с бронхитом, после того как, по сообщениям, у него возникли проблемы с дыханием.