Папа Франциск госпитализирован для лечения бронхита

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Папа Римский Франциск будет госпитализирован в пятницу, чтобы пройти обследование и лечение от бронхита, сообщили в Ватикане.

Болезнь была диагностирована у 88-летнего понтифика в прошлый четверг, но он продолжал проводить закрытые аудиенции в своей ватиканской резиденции доме Святой Марфы.

Папа, которому в молодости удалили часть легкого, в последние месяцы страдал от проблем со здоровьем, включая продолжительные приступы бронхита.

В декабре он повредил подбородок при падении, а в прошлом месяце, упав, ушиб правую руку.

Франциск помещен в римскую больницу Джемелли, где в июне 2023 года ему была сделана операция по удалению рубцовой ткани кишечника и устранению грыжи в брюшной стенке.

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В заявлении Ватикана говорится, что он отправился в больницу после выполнения своих утренних обязательств в пятницу, в том числе после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"По окончании аудиенции папа Франциск был помещен в больницу имени Агостино Джемелли для проведения необходимых диагностических обследований и стационарного лечения бронхита", - говорится в коммюнике Зала печати Ватикана.

О продолжительности госпитализации Франциска ничего не сообщается.

В субботу папа планировал встретиться с художниками в рамках специального мероприятия Юбилейного года и провести мессу в воскресенье.

Франциск заявил, что не намерен покидать папский престол, написав в автобиографии "Spera" (в переводе с итальянского - "Надейся"), что не рассматривал такую возможность даже после серьезной операции на кишечнике в 2021 году.