NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Папа Франциск госпитализирован для лечения бронхита

Папа Римский Франциск выступает во время еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане 12 февраля 2025 года.
Папа Римский Франциск выступает во время еженедельной общей аудиенции в зале Павла VI в Ватикане 12 февраля 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Rory Sullivan и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В последние месяцы 88-летний понтифик испытывал многочисленные проблемы со здоровьем, но, по его словам, он ни разу не думал о том, чтобы сложить с себя полномочия папы.

РЕКЛАМА

Папа Римский Франциск будет госпитализирован в пятницу, чтобы пройти обследование и лечение от бронхита, сообщили в Ватикане.

Болезнь была диагностирована у 88-летнего понтифика в прошлый четверг, но он продолжал проводить закрытые аудиенции в своей ватиканской резиденции доме Святой Марфы.

Папа, которому в молодости удалили часть легкого, в последние месяцы страдал от проблем со здоровьем, включая продолжительные приступы бронхита.

В декабре он повредил подбородок при падении, а в прошлом месяце, упав, ушиб правую руку.

Франциск помещен в римскую больницу Джемелли, где в июне 2023 года ему была сделана операция по удалению рубцовой ткани кишечника и устранению грыжи в брюшной стенке.

Related

В заявлении Ватикана говорится, что он отправился в больницу после выполнения своих утренних обязательств в пятницу, в том числе после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"По окончании аудиенции папа Франциск был помещен в больницу имени Агостино Джемелли для проведения необходимых диагностических обследований и стационарного лечения бронхита", - говорится в коммюнике Зала печати Ватикана.

О продолжительности госпитализации Франциска ничего не сообщается.

В субботу папа планировал встретиться с художниками в рамках специального мероприятия Юбилейного года и провести мессу в воскресенье.

Франциск заявил, что не намерен покидать папский престол, написав в автобиографии "Spera" (в переводе с итальянского - "Надейся"), что не рассматривал такую возможность даже после серьезной операции на кишечнике в 2021 году.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Папа Франциск упал и повредил правую руку

К освобождению заключённых журналистов призвал на первой пресс-конференции в Ватикане папа Лев XIV

Лев XIV: понтификат мира и надежды